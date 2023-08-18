朋友敬酒起口角！屏東恆春騎樓遭縱火「燒毀5機車」　4嫌落網

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春西門路18日凌晨發生住宅機車火警案，恆春警分局下午拘提黃姓男子等4人，黃男坦承購買汽油縱火，但指控與其發生爭執的陳男，先前也涉及毀損他家大門，警方訊後先依公共危等罪嫌將他們移送法辦，建請檢察官向法院聲請羈押；並傳喚陳男到案釐清，如涉不法，依法偵辦。

▲恆春騎樓機車縱火案，警方拘提4人到案送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春警分局於8月18日凌晨3時許接獲民眾通報，恆春鎮西門路某民宅遭人縱火案，警方立即率員前往協助救災並瞭解案情，經查為30歲黃姓涉嫌人與陳姓友人，18日凌晨零時左右，於小吃部內飲酒後發生口角，雙方因而心生不滿。

黃嫌隨後找來其他友人，共同以汽油潑灑陳嫌住家機車引發火警，警方隨即組成專案小組、擴大調閱監視器畫面，鎖定犯嫌涉案事證後，報請屏東地檢署指揮並聲請拘票，旋即於當日下午緝獲相關涉案犯嫌30歲黃男、38歲林男、23歲林男、19歲尤男4人到案，並查扣犯案衣物，警方詢後將依涉嫌公共危險縱火、妨害秩序、毀損等罪嫌移送屏東地方檢察署偵辦，並建請聲押。

恆春分局長黃文智呼籲，民眾發生口角或糾紛，應循理性管道調解，不應以暴力方式處置，對於糾眾對峙或聚眾鬥毆之犯罪行為，警方更不容許發生，對於本案雙方犯嫌之毀損及縱火行為，警方將依法究辦、絕不寬貸，以維護社會秩序安寧。