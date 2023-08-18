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墜機當天天氣良好！大馬飛機盤旋後筆直掉落　專家曝3可能原因

▲▼大馬／馬來西亞墜機10死畫面曝光。（圖／路透社）

▲馬來西亞墜機造成10死的現場畫面曝光。（圖／路透社）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一架小型飛機17日降落雪邦機場時，突然在空中多次盤旋，最後筆直墜毀牙直利大道，導致10人死亡。吉隆坡大學航天科技學院飛行搜救隊長莫哈默哈里頓18日指出，飛機失控墜毀的部分原因可能與引擎故障熄火、失去平衡，以及超載有關。

莫哈默哈里頓在接受《每日大都會》採訪時指出，引擎突然熄火時，飛機就無法產生推力，導致不斷繞某一個軸旋轉的情況出現。這時，如果飛機還有另一台引擎在運作，那麼飛機的航向很快就能被糾正，除非飛機處於低空，才有可能出現短時間無法糾正飛機航向的狀況。

然而，莫哈默哈里頓也不排除飛機的重心位於安全範圍外，導致飛機失去平衡的狀況發生。他表示，每架飛機都有其重心位，而確保飛機重心處於規定範圍內極其重要，否則就會造成意外。他也強調，「超載」或「未妥善裝載」會使飛機重心超出安全範圍，這就是為什麼計算貨物重量與確保飛機貨物被放在正確的最佳位置如此重要。

莫哈默哈里頓強調，人們也必須考慮到飛機控制系統故障的因素，例如飛機的升降舵無法操作，或是機師操作了飛機卻未得到適當反應，都可能引起墜機。飛行專家阿都拉莫奧馬也指出，17日的天氣狀況十分良好，因此天氣應該不是墜機的主要因素，呼籲民航局將調查重點放在飛機的狀況上，「如果發現沒有技術問題，他們才會尋找證據，看看事故是否是人為疏失所致」。

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