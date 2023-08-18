長腿辣媽開700萬豪車「車底傳喵喵聲」報警　眾人狂搜牠卻消失了

▲台中一名梁女15日開著豪華休旅車，突然聽見引擎室傳出貓叫聲，趕緊求警協助。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中一名42歲梁女，15日開著要價近700萬的Land Rover DEFENDER豪華休旅車，行經西屯區玉門路時，突然聽到引擎室傳出貓叫聲，下車察看卻找不到貓咪身影，只好報警求助，員警陪同檢查，同樣未找到貓咪，為了讓梁女安心，陪同至熟識的保養廠檢查，確認裡頭沒有「卡貓」，才讓梁女鬆一口氣。

第六警分局協和所日前接獲民眾報案，指出自己開車途中聽見引擎有貓叫聲，趕緊將車輛停放在路邊尋找，但是一直都沒看見。員警到場後，梁女表示自己是載小孩下課途中，突然車裡傳出貓叫聲，怕「貓咪困車」發生危險，與員警一同尋找，仍無尋獲，只好委請員警拜託認識的保養廠協助檢查，所幸經確認，引擎室已經無貓咪躲藏。

貓咪驚魂順利解除，梁女的愛車也讓人眼睛為之一亮。據了解，該車是Land Rover DEFENDER豪華休旅車，要價600多萬逼近700萬的頂級休旅車，引進台灣的數量不多，某一年度甚至僅有75台進入台灣。

警方表示，若於行駛中車輛有發生異常情況，可放慢車速將車輛停至路旁，於安全處所打電話求援。