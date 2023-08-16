賴清德喊「沒有台獨路徑」　賴士葆：拉攏中間選民！延續蔡英文路線

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者蘇晏男攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德接受《彭博》專訪指出，沒有所謂的獨立路徑，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國。對此，國民黨立委賴士葆16日批評，賴清德使用「中華民國」是為了拉攏中間選民，謹慎地延續總統蔡英文路線。過去，賴清德自許是務實的台獨工作者，如何洗白都不會改變，因為賴現在就正在落實他的「務實」，為了選票靠攏中間選民，痛批「現在會變的人將來也一定會變。」

對於賴清德稱台海兩岸「沒有獨立路徑」，賴士葆指出，賴清德使用中華民國這四個字是為了拉攏中間選民，謹慎地延續總統蔡英文路線，但是民進黨人始終奉行其黨綱第一條「建立主權獨立自主的台灣共和國」，可以做不可以說。

賴士葆認為，檢驗政治人物，要查其言、觀其行，賴清德過去自許是務實的台獨工作者，這個標籤將永遠存在，如何洗白都不會改變，因為賴清德現在就正在落實他的「務實」，為了選票靠攏中間選民，現在會變的人將來也一定會變。

賴士葆提及，蔡英文執政這幾年，許多人為中華民國嗚咽，因為蔡政府讓「中華民國」消失了，直言「當選總統不承認中華民國的存在，心中提到中華民國彷彿可恥」，因為違背內心台獨的良知，內外極其違和，無法掩飾，所以輿論才會每年不厭其煩地統計蔡英文在國家重要慶典上提及中華民國與台灣的次數。

賴士葆舉例，蔡英文在2020就職演說中提到中華民國4次、台灣46次；2020國慶演說提到中華民國3次、台灣35次；2021國慶演說提到中華民國9次、台灣51次；2022年國慶演說提到中華民國3次、台灣45次。然而，馬政府時代雖然沒有任何這類的統計，但他心中到底有沒有中華民國，不言自喻。

賴士葆表示，2016年蔡英文在第一次當選外交出訪參觀巴拿馬運河，還有2019年宜蘭事與美國洛克維爾市簽締姊妹市的時，代表國家的簽名都是「台灣總統」President of Taiwan（ROC），而非「中華民國總統」。賴清德現在強調，不改國名沒有實質意義，就是因為民進黨實際上只把中華民國供著，質疑「賴清德為何不先將台獨黨綱改了？」