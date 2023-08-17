台南第3場中型徵才活動　19日將於南紡購物中心登場

▲台南市勞工局將於8月19日週六下午2時至5時，在東區南紡購物中心A1館5樓夢想舞台，辦理第3場中型徵才活動，為待轉業市民搭起就業媒合橋樑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，因應產業人力需求及待業市民求職，台南市勞工局將於8月19日週六下午2時至5時，在東區南紡購物中心A1館5樓夢想舞台，辦理第3場中型徵才活動，為待轉業市民搭起就業媒合橋樑。

本次徵才活動邀集黑橋牌企業、全家便利商店、媽咪樂、碳佐麻里、統一佳佳、艾爾斯半導體、台灣穗高科技等23家廠商，提供1,026個工作機會，有專員、技術員、儲備幹部、作業員、服務人員、計時人員、廚師、客服人員、倉管、工程師等職缺，薪資超過3萬元以上有520個職缺，歡迎求職民眾踴躍參加。

勞工局王鑫基局長表示，隨著疫後解封、產業復甦，特別是服務業人才需求大增， 8月19日的中型徵才活動，有和億生活（添好運、了凡）、碳佐麻里、台灣東利多（丸亀製麵）、群品餐飲（石二鍋）、海底撈火鍋等5家知名餐飲品牌釋出181個職缺，對餐飲服務業有興趣的求職者，把握機會前往投遞履歷增加面試機會，勞工局也將持續協助各產業辦理徵才服務，以解決人力需求，創造政府、廠商、求職者三贏局面。

勞工局職訓就服中心說，本次徵才活動現場除提供多元職缺外，另有免費「履歷健診」、「CPAS職業適性診斷」服務，協助求職者排解撰寫履歷問題、為自己職涯發展找方向；參與現場求職者，只要投遞2家以上履歷，即可獲得精美禮品，數量有限，送完為止，鼓勵求職朋友8月19日(週六)下午2時至5時踴躍前往東區南紡購物中心A1館5樓夢想舞台中型徵才活動現場。

為響應政府節能減碳政策，求職朋友可多利用大眾運輸工具前往徵才活動現場，當日可搭乘台南市區公車6路及77路至南紡購物中心站(大台南公車系統https://tourguide.tainan.gov.tw/)，如有就業相關問題歡迎洽詢06-6330820，將有專人提供服務。