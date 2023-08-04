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新鮮人、二度就業注意！眼鏡市場招募新世代人才　與日同步培訓給你展現璀璨光芒機會！

 ▲▼眼鏡市場,總經理,徵才。（圖／眼鏡市場提供）

▲眼鏡市場高村總經理宣布在台大舉招攬人才。（圖／眼鏡市場提供）

記者楊智雯／綜合報導

在這個快速變遷的時代，新世代追求更好的升遷機會和國際發展，各大企業也紛紛為新世代提供更多成長機會，引領著這股追求卓越的浪潮。日本市場佔有率第一的眼鏡市場宣布將在台大規模展店，預計明年底將在全台開設30家門市，眼鏡市場高村總經理同時宣布在台大舉招攬人才：「如果你對於眼鏡行業充滿熱情，並渴望在職場舞台上一展身手，眼鏡市場有很多全新的機會」，等著新世代積極追尋未來。

▲▼眼鏡市場,總經理,徵才。（圖／眼鏡市場提供）

▲眼鏡市場所有鏡框價格都包含鏡片價格。

日本風行多年的品牌「眼鏡市場」，目前在日本擁有1000家門市，高村總經理說「以銷售額跟門市總數來看，眼鏡市場在日本都是領頭羊。」並進一步說明，眼鏡市場擁有自己的工廠，因此可以降低成本，提供高品質且價格合理的眼鏡，並且推出多款台灣限定的鏡框，最大的特色是台灣的定價機制跟日本同步，所有鏡框價格都包含鏡片價格，所以不管度數多少或者用超薄鏡片、多焦鏡片都不加價，不只如此，「眼鏡市場」也提供與日本同步的「服務品質」，在短短的時間內獲得許多好評，許多消費者回饋「配鏡過程專業又親切」。

▲▼眼鏡市場,總經理,徵才。（圖／眼鏡市場提供）

▲眼鏡市場重視每一位員工的發展，提供與日本同步的培訓教育。

眼鏡市場重視每一位員工的發展，提供與日本同步的培訓和成長機會，可以在眼鏡市場學到專業的檢查、調整、加工、銷售等技術，並提供與日同步的教育訓練。高村總經理說，眼鏡方面傳承日本人的知識和技能，有來自日本的講師提供豐富內容的培訓，每次培訓有3~8名學員參加，管理培訓的部分則邀請外部專家講師提供管理和領導能力培訓，看到年輕人在這學到專業技術讓總經理覺得很感動，高村總經理說「曾有位新人一開始拿眼鏡的姿勢是不對的，經過培訓後，看到他在短短的時間內，姿勢和專業度都像工作好幾年的老手」，不管是年輕人或是二度就業的人才，只要有熱情都能在這找到發光的舞台。

▲▼眼鏡市場,總經理,徵才。（圖／眼鏡市場提供）

▲▼可以在眼鏡市場學到專業的檢查、調整、加工、銷售等技術。

▲▼眼鏡市場,總經理,徵才。（圖／眼鏡市場提供）

台灣的配鏡市場還在成長中，這個產業對年輕人來說有很多新機會，高村總經理舉例，今年4月新開的LaLaport店的副店長就是成功案例，他本人非常年輕大概是27~28歲，原本在台北的門市工作，總公司看到他的潛力與能力，直接讓他擔任LaLaport店的副店長，甚至創下LaLaport整館中的熱銷前三名品牌佳績；為了讓員工拓展視野與國際接軌，眼鏡市場還會定期舉辦海外培訓，讓在眼鏡市場工作的員工有機會去日本參加短期研修，像今年8月份將會帶7位店員去日本進行短期研修，透過參觀在日本的商店、總部、培訓中心，了解日本人的銷售和學習方式，實際參觀生產眼鏡的工廠，可以增加員工對眼鏡的了解，藉此提高員工自身的職涯發展和客户滿意度。

▲▼眼鏡市場,總經理,徵才。（圖／眼鏡市場提供）

▲高村總經理呼籲只要對眼鏡產業有熱情的人，都歡迎來挑戰自我。

在日本的市佔率已經達到第一的眼鏡市場，接下來目標是在台灣擁有高市佔率，因此將持續投注更多的資源在台灣門市，也會需要更多的人才，高村總經理呼籲「眼鏡市場這個品牌在台灣將快速成長，不管是幾歲的社員，只要對這個產業有熱情，都有機會擁有更大的表現機會」，不論你是眼鏡行業的專業人才，或者是對於這個領域充滿熱情的新鮮人，都歡迎來挑戰自我，實現夢想。

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