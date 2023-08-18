貴州網紅客棧凌晨惡火致9死！　遊客「睡熟中逃生不及」葬身火窟

記者鄭思楠／綜合報導

黎平縣肇興鎮肇興村「夢幻肇興」客棧8月18日凌晨1時02分發生一起恐怖火災，救援力量迅速趕到現場開展救援，1時35分左右，火已被撲滅。事故造成9人不幸遇難、2人受傷。失火客棧位於肇興景區內，該景區有大陸最大的侗族村寨之一，房屋多為木質吊腳樓。暑期遊客眾多，景區民宿入住率高。村民稱，失火客棧四五層煙霧大，難逃生。

綜合陸媒報導，影片顯示，現場濃煙滾滾，火光沖天，附近建築佈局緊湊，還有店鋪亮著燈，有不少人在遠處觀看。經初步核實，起火建築為磚混結構，過火面積約240平方公尺，事故造成9人不幸遇難、2人受傷，受傷人員已第一時間送醫救治。

8月18日上午，來肇興村旅遊的林先生表示，自己入住的旅店離該客棧約150公尺。火災發生時，他剛剛睡著，女兒說外面很吵，他從高處看下去，才發現是火災，「我們旅店老闆讓我們馬上收拾好東西逃跑，我一看，還有一段距離。」他表示，肇興村是一個旅遊村，「發生這個事情之後，就是小心一點了。」

▲貴州黎平一客棧失火致9死。（圖／翻攝自影片）

事發客棧附近多家商戶表示，看到著火後，周圍群眾有前去滅火救援。客棧對面的民眾房女士表示，看到對面客棧有明火後，老公就前去幫助救援，後來消防員趕到現場將火撲滅。房女士稱，這家客棧營業有大概5年了，一個有5樓，樓頂是瓦蓋的，下面是磚房。她稱，老公在救火時被屋頂掉下來的瓦砸傷，現在還在醫院。

在旅遊購票平台檢索發現，涉事「夢幻肇興客棧」位於黎平縣黎平鎮肇興村肇興侗寨內。地圖顯示，該民宿位於侗寨旅遊景區內郵局斜對面，距景區停車場300公尺。

一名遊客表示，今天凌晨1時許，她在民宿睡覺時，房間突然斷電，隨後到陽台看到，幾百公尺外另一棟民宿冒出火光。十幾分鐘後有消防車和救護車陸續從樓下經過，人群嘈雜。火災發生後，景區內連片的民宿曾一度停電。

此外，據飛豬旅行訂房信息顯示，夢幻肇興客棧於2017年裝修，位於肇興古鎮主街道，靠近侗文化展覽中心。夢幻肇興客棧是典型民居農家樂式客棧，房屋採用磚木結構，避免了侗寨傳統木屋隔音效果差，家俱全部採用實木。目前在該平台的訂房信息顯示，截至8月24日，房型顯示訂滿，25日開始，顯示選擇的日期暫無可訂房型。

客棧附近的肇興侗寨景區今日也閉園，原因為「進行安全整治」。對於開園的時間，工作人員表示，會在景區相關微信號發布。

公開資料顯示，肇興村位於貴州省黎平縣城南70公里，是侗族南部方言地區最大的侗族村寨。2020年8月26日，肇興村入選第二批全國鄉村旅遊重點村名單。