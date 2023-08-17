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貴州「天價爛尾樓」水司府堂重啟招標　曾挨批「面子工程」應列入史冊

▲貴州獨山縣「高價爛尾樓」水司府堂再度公開招標，資金要求100％來自非公家機關。（圖／記者魏有德攝）

▲貴州獨山縣「高價爛尾樓」水司府堂再度公開招標，資金要求100％來自非公家機關。（圖／記者魏有德攝）

記者魏有德／綜合報導

貴州獨山前書記潘志立為了政績，不顧獨山縣高達400多億（人民幣，下同）的債務，舉債近2億元打造被稱為「天下第一水司樓」水司府堂，不僅成為「天價爛尾樓」，也讓潘志立好大喜功的作風曝光，丟了烏紗帽。時隔4年，「天下第一水司樓」再度出現在大眾視野，公開對外招標。

▲貴州獨山縣「高價爛尾樓」水司府堂再度公開招標，資金要求100％來自非公家機關。（圖／記者魏有德攝）

▲貴州獨山「高價爛尾樓」水司府堂再度公開招標，資金要求100％來自非公家機關。（圖／翻攝獨山傳媒）

《澎湃新聞》報導，2023年8月9日，貴州省公共資源交易網發布《獨山縣影山鎮淨心谷酒店提升改造項目設計施工總承包（EPC）招標公告》。該項目由獨山縣發改局批准建設，招標人為貴州鑫影文旅投資有限公司（鑫影文旅投資），建設資金要求100%來自非政府投資。

此次招標的淨心谷酒店提升改造項目規劃用地面積40785.19平方公尺，佔地面積7307.99平方公尺，總建築面積74654.22平方公尺，合同估算價為1.5億元，計劃工期213天。鑫影文旅投資相關人員透露，淨心谷酒店提升改造項目招標在按流程進行，「正常順利」。

▲貴州獨山縣「高價爛尾樓」水司府堂再度公開招標，資金要求100％來自非公家機關。（圖／記者魏有德攝）

▲水司府堂將改為淨心谷酒店。（圖／CFP）

據悉，被稱作「淨心谷酒店」的建築物就是4年前引起軒然大波的「天價爛尾樓」水司府堂。水司府堂位於獨山縣影山鎮淨心谷胭脂河中游附近，樓高99.9公尺，設計為木質框架榫卯結構，被認為是當地少數民族「水族」的精神及文化象徵。

不過，時任獨山縣書記的潘志立只求「政績」不看現狀，在該縣已負債400多億的情況下，硬是融資約2億元將其蓋好，原先設定的會展博覽、酒店住宿等功能受現金斷流之苦，均未能實現。

當時，大陸央媒《新華社》還撰文批判，號稱天下第一樓、貴州版的布達拉宮，這座水司樓總建築面積6000平方公尺，共24層，當地還申請三項金氏世界紀錄，「貴州相比於全國各省的生活水平是比較低的，如此境況還敢玩這麼大的面子工程，此人應該載入史冊！不是銘記，是引以為戒！」

根據開發資訊顯示，淨心谷酒店主要用於住宿及服務配套，規劃客房共345間，停車場佔地面積3870平方公尺，車位260個，地上總樓層為26層，建築總高度為99.9公尺。

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