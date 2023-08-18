台大化工系「油浴實驗」引氣爆9傷　校方：4人仍留院休養檢查

▲台大化工系實驗室昨發生火警，9名學生受傷送醫，今天剩下4人住院，其餘5位已離院返家。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台大化工系實驗室昨天中午驚傳爆炸起火，造成9名學生受傷，外界相當關心學生後續狀況。台大今（18日）表示，送醫的9名學生中，有4名仍留院休養及進行預防性檢查，其餘5名已經離院返家，至於財損及失火原因，因為仍在調查中，目前無法多作說明。

台大化工系實驗室昨天中午驚傳爆炸起火，造成9名學生受傷。台大昨說明，化工系學生進行「油浴實驗」實驗不慎引起爆炸起火，火勢已經撲滅，但導致9名學生受傷，包括2名燒燙傷、7名吸入性嗆傷，都已轉送醫院急診室做後續治療。台大也完成相關校安通報，並持續加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大環安衛中心主任林晉玄昨天也提到，9名受傷送醫者都是研究生，初步了解，2位燒燙傷，分別送台大及萬芳醫院，另有7位吸入性嗆傷，都已送醫院急診室做後續治療，整體來說，學生傷勢都蠻輕微。

外界相當關心送醫學生狀況及火災起火原因。台大在今天上午表示，昨天送醫的9名學生當中，有4名仍留院休養及進行預防性檢查，其餘5位已經離院返家。至於財損及失火原因，因為仍在調查中，目前無法多作說明。

▲▼ 台大化工系昨天發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）