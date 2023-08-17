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台大化工系「油浴實驗」引氣爆9傷！校方：使用何種液體還要查

▲▼ 台大化工系爆炸。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台大化工系實驗室火警，導致9名學生受傷，校方表示學生傷勢蠻輕微。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台大化工系實驗室今（17日）中午驚傳爆炸起火，造成9名學生受傷。台大表示，學生傷勢都蠻輕微，而今天意外發生時，在場研究生正進行「油浴實驗」，這是平常都會操作的實驗，學生曾提到現場發生氣爆，但因為現在校方無法進入現場，當時使用何種液體，以及實際火災原因，都要等待火災鑑識單位確認後才能對外說明。

台大化工系實驗室今天驚傳爆炸起火，造成9名學生受傷。台大稍早證實，化工系學生因實驗不慎引起爆炸起火，火勢已經撲滅，但導致9名學生受傷，包括2名燒燙傷、7名吸入性嗆傷，都已經轉送醫院急診室做後續治療，實驗室財損狀況及起火原因正由相關單位確定中。台大已完成相關校安通報，並持續加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。

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台大環安衛中心主任林晉玄接受媒體聯訪時表示，這次意外共造成9名學生受傷送醫，這9人都是研究生，初步了解，2位燒燙傷，分別送台大及萬芳醫院，另有7位吸入性嗆傷，都已經送醫院急診室做後續治療，整體來說，學生傷勢都蠻輕微。

外傳這次火災是實驗時爆炸造成，林晉玄指出，根據在現場學生報告，實驗室現場曾發生氣爆，造成原因還要再調查，而今天現場進行「油浴實驗」，這是研究生平常都會操作的實驗，事發時老師剛好走入實驗室，而現場使用何種液體，以及實際造成火災原因，還要等待火災鑑識單位確認後，校方才能對外說明。

台大校長陳文章原本就是化工系教授。林晉玄表示，意外發生後，校長曾到現場40到50分鐘，也巡視過化工系館。校方很重視這次事件，雖然學生都有受過安全教育訓練，但校方仍會強化相關的教育安全訓練，降低這類事件再次發生可能。
 ▲▼ 台大實驗室爆炸起火，學生虛弱躺擔架送醫 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 台大化工系發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 台大化工系爆炸。（圖／記者黃彥傑攝） 

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