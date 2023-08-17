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台大化工系火警「9人受傷」！校方：2人燒燙傷、7人吸入性嗆傷

記者許敏溶／台北報導

台灣大學化工系實驗室今（17日）接近中午驚傳爆炸起火，傳出2名學生嚴重燙傷、多人輕傷。台大稍早證實，化工系學生因實驗不慎引起爆炸起火，火勢已經撲滅，但導致9名學生受傷，包括2名燒燙傷、7名吸入性嗆傷，都已經轉送醫院急診室做後續治療，實驗室財損狀況及起火原因正由相關單位確定中。台大已完成相關校安通報，並持續加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。

▲▼ 台大化工系爆炸。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台大化工系實驗室火警，導致9名學生受傷，包括2名燒燙傷、7名吸入性嗆傷。（圖／記者黃彥傑攝）

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台大在今年4月19日，位於基隆路旁的工科海洋研究所曾發生火災，沒想到事隔4個月，今天中午台大化工系實驗室再度驚傳爆炸起火，警消獲報到場緊急撤離內部師生，導致多名學生受到大火波及燒燙傷，並緊急在室外用礦泉水淋頭降溫，再送醫救治，目前已經啟動重大傷患機制，把學生依症狀分類送醫詳細，事發原因還有待調查釐清。

台大校方稍早證實發生火災。台大表示，今天上午約11時51分，化工系學生在實驗室中因實驗不慎而引起爆炸，火勢已在12時26分撲滅。這次火警共疏散11人，其中9名學生受傷，2位燒燙傷、7位吸入性嗆傷，皆已轉送醫院急診室做後續治療，將進一步觀察。

台大指出，實驗室財損狀況及起火原因正由相關單位確定中，而校方已完成相關校安通報，將持續加強宣導實驗時應注意的安全防護措施。

▲▼ 台大化工系爆炸。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 台大化工系發生火警。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 台大化工系爆炸。（圖／記者黃彥傑攝）

▼ 台大化工系發生火警，學生躺在擔架上送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼ 台大實驗室爆炸起火，學生虛弱躺擔架送醫 。（圖／記者黃彥傑攝）
 

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