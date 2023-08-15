「柚愛香甜，情暖中秋」　黃偉哲邀請大家支持青農作公益

▲「快快公雞文旦聯盟」每年中秋佳節都會舉辦公益文旦活動，今年6位青農會將這項公益活動銷售所得的25％捐獻給6個社福團體。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南麻豆在地有6位理念相同的青農組成了「快快公雞文旦聯盟」，每年中秋佳節都會舉辦公益文旦活動，今年邁入第9年，6位青農會將這項公益活動銷售所得的25％捐獻給6個社福團體。

6位青農分別是李佳翰（5012柚意思）、李明彥（汽球彥文旦直銷站）、陳有信（柚信了你－信的果園）、蔡文仁（萩荍柚園）、張津雪（津三角柚園）、李寶乾（柚是我果園）。他們會將這項公益活動銷售所得的25％捐獻給六個社福團體，包括北台南家扶中心、創世基金會台南分院、南台南家扶中心、台南市慈光身障協會、犯罪被害人保護協會台南分會、瑞復益智中心。





市長黃偉哲指出麻豆區文旦種植歷史悠久，面積居全台之冠（面積約839.37公頃，占全台21％）並以獨特的地區特色聞名，每逢中秋節為必買的應節禮品。其甜度、口感和豐富的營養價值令人讚賞，成為許多人心目中的首選。而快快公雞文旦聯盟他們的文旦，是採用草生栽培方式，不使用除草劑，並取得產銷履歷農產品標章，以確保消費者能買的安心、吃的放心，更對社會公益盡一份愛心。





農業局長李建裕表示，今年更有南茂科技股份有限公司也參與這個公益行動，透過認購麻豆公益文旦來支持當地青農，同時支持六個社福團體，形成共贏效應。企業的參與不僅為「快快公雞文旦聯盟」帶來實質的支持和幫助，也提升了企業的品牌形象和公關價值。這樣的共同努力不僅推動了台南麻豆文旦在市場上的銷售，更實現了社會公益的目標。





青農們的熱情與社會責任，也獲得企業的支持與關懷。讓我們共同期待這個愛心行動的美好成果！「快快公雞文旦聯盟」將繼續在中秋佳節帶給社會更多溫暖與關愛。請大家一起支持這個有意義的公益活動，一同品嚐台南麻豆文旦的美味，並用行動回饋社會，讓愛心在這個特別的節日中不斷擴大！