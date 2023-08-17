500歲「MVP不老球隊」現身　為「愛老人明星公益棒球賽」催票

▲5位百歲人瑞的「MVP不老球隊」與藝人許效舜及現場嘉賓一起投出好球，祈願「明星公益棒球賽」球票大賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

「愛老人明星公益棒球賽」將於9月2日登場，華山基金會今（17）日辦理催票活動，安排五位百歲人瑞組成「MVP不老球隊」化身投手，展現好球入帶象徵球票大賣，副縣長謝淑亞率社會處長林文志、文觀處長陳璧君到場響應，青埔教育基金會董事長張嘉郡、斗六市長林聖爵、大埤鄉長林森寶、共襄盛舉。

活動開場由幼兒園「迷你啦啦隊」熱舞為長輩應援，隨即5位百歲人瑞「MVP不老球隊」與副縣長謝淑亞、台灣閃亮之星總領隊藝人許效舜及現場嘉賓一起投球敲響代表華山服務的鑼，用好球祈願「明星公益棒球賽」球票大賣，號召社會大眾凝聚善心，成為守護弱勢長輩的力量。



副縣長謝淑亞表示，感謝華山基金會長久以來對獨居老人之付出，更呼籲社會各界用行動響應弱勢老人關懷照顧服務。今年是第七年舉辦明星公益棒球賽，在斗六棒球場一張票200元，一張不嫌少、百張千張不嫌多，都是幫助雲林的弱勢長者，請大家發揮善心讓社會有愛，凝聚大眾的力量，讓每一位長輩都能感受佳節氛圍以及來自社會的關懷。

台灣閃亮之星總領隊藝人許效舜表示，台灣閃亮之星球隊再度與華山基金會舉辦老人明星公益棒球賽，9月2日(六)下午2點將在斗六棒球場開賽，邀請社會大眾購票入場，每張200元，不僅欣賞明星風采、觀賞熱血賽事，同時做公益幫助弱勢老人，每賣出7張球票，等同認助一位三失老人的一個月服務，將愛與陪伴送到雲林偏鄉各個角落。

華山基金會區長廖倖玉表示，華山基金會免費為約3萬名三失(失能、失智、失依)長輩提供年節關懷、陪同就醫、原床泡澡等服務，現正進行2023愛老人明星公益球賽催票活動，募集雲林縣約1,400位孤老常年服務經費，每張球票200元/球票套組500元(含球票、應援棒兩隻、口哨、帽子、運動毛巾、紀念提袋)。郵局劃撥帳號:22573817 (戶名:華山基金會，備註:112中秋斗六球票/球票套組)，愛心專線(05)551-8905張站長。

▲青埔教育基金會慷慨解囊捐贈30萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）