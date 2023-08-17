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中秋採買必看！全聯聯名3大烤物名店　懶人串燒、禮盒月餅限量開賣

▲▼全聯推出烤肉生鮮預購，大潤發也推出多款中秋禮盒。（圖／業者提供）

▲全聯聯名鳥哲燒物，推出懶人必買「桂氣食足日式串燒組」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接9月中秋烤肉月！全聯福利中心烤肉預購提前開跑，主打3大名店聯名商品，包括鳥哲燒物推出懶人必BUY「桂氣食足日式串燒組」、米其林推薦餐廳頁小館聯名款「桂丁春雞」、胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」等，9/20前購買指定烤肉商品單筆滿1000元，還現折50元。此外還有多款月餅禮盒，而大潤發中秋禮盒預購價最低169元起。

全聯中秋生鮮商品預購自即日起至9/20，推出多款烤肉組合和海味，其中主打獨家新品「桂氣食足日式串燒組」與鳥哲燒物聯名，嚴選十大神農獎桂丁土雞，職人手串5款雞肉串燒，每組售價829元，限量只有300組。

除了串燒，烤全雞也很過癮，今年與米其林美食餐廳頁小館聯名推出「桂丁春雞」，肉質多汁Q彈，香煎、燒烤都適合，每組售價409元，同樣限量300組。

▲▼全聯推出烤肉生鮮預購，大潤發也推出多款中秋禮盒。（圖／業者提供）

▲胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」今年也強勢回歸。（圖／業者提供）

而榮登全聯2022年烤肉銷售人氣王的胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」今年也強勢回歸，精選美國肋眼、紐西蘭牛舌等5款頂級牛肉，每組2,169元，限量600組，買再送胡同燒肉優惠券，是牛肉控不能錯過的頂級首選！

海鮮部分，「熟凍雪蟹腳」限量1,000組，每組749元；特選大尾「活凍大白蝦」鮮甜Q彈爽口，每組798元；還有「龍虎斑砂鍋魚頭」，嚴選純淨養殖龍虎石斑魚，魚頭炸得酥脆搭配沙茶湯底及多種蔬菜，每鍋499元，烤肉搭配這一鍋，輕鬆享火烤兩吃。9/20前預購生鮮類商品，滿千現折50元。

▲▼全聯推出烤肉生鮮預購，大潤發也推出多款中秋禮盒。（圖／業者提供）

▲「熟凍雪蟹腳」限量1,000組。（圖／業者提供）

中秋送禮方面，全聯今年網羅各式名店，包括三協成、寶泉、利記、手信坊、元祖、美心等，讓消費者不用再排隊搶購。包括去年月餅銷售前3名，「芋頭金沙蛋黃酥禮盒」6入每盒369元、「利記金賞蛋黃酥」6入每盒329元、「利記鳳凰酥禮盒」12入每盒329元，各2000組限量販售。

▲▼全聯推出烤肉生鮮預購，大潤發也推出多款中秋禮盒。（圖／業者提供）

▲中秋送禮方面，全聯今年網羅各式名店。（圖／業者提供）

其他非傳統餅類品項也受到青睞，目前早鳥預購排行前5名，分別為「老協珍熬雞精」、「法米滋法式焦糖爆米花」、「美心精緻原味雞蛋卷」、「法米滋巧克力爆米花」、「正官庄高麗蔘精EVERYTIME」，顯示養生精補品，爆米花、蛋捲等香脆涮嘴的解饞零食，送禮自用兩相宜，也是中秋預購高人氣品項。

全聯也成立「夢想福利社」提供公益商品預購，6款公益禮盒由曾操刀過三金主視覺的設計師方序中，為唐氏症基金會、勝利廚房、伊甸基金會、愛盲基金會、心路基金會等機構設計，以可愛、俏皮風格表達對弱勢族群的支持。邀請消費者透過日常生活習慣支持公益，將善意傳遞下去。

▲▼全聯推出烤肉生鮮預購，大潤發也推出多款中秋禮盒。（圖／業者提供）

▲大潤發也推出多款中秋禮盒，包括日式燒果子6入，預購價320元。（圖／業者提供）

另外，大潤發中秋禮盒預購即日起至9/21登場，主打自製新鮮現烤的美味選擇，共有17款禮盒，並有6入、8入、10入，總計53種組合可挑選，預購價格帶在169元～450元，CP值超高。

大潤發表示，目前中秋預購禮盒大多自行研發，所有油酥皮皆以天然奶油製作，且以現烤方式帶給消費者最佳的風味，往年皆以紅豆蛋黃酥最受歡迎，約占50%的業績。目前最受歡迎的品項包括「紅豆蛋黃酥8入」、一次可以吃到蛋黃酥和雪花酥的「雪蛋明星雙拼10入」，還有內含綠豆沙餡、滷肉綠豆沙餡、咖哩綠豆餡的「三拼綠豆椪6入」預估中秋預購禮盒業績可成長2成。

▲▼全聯推出烤肉生鮮預購，大潤發也推出多款中秋禮盒。（圖／業者提供）

▲紅豆蛋黃酥6入，預購價245元。（圖／業者提供）

大潤發今年推出像是蛋黃酥、鳳梨酥、芋頭酥、綠豆椪、廣式月餅等各式選擇，並特別祭出預購優惠，其中有3款新品「芙蓉乳酪酥」內含鹹蛋黃，鹹甜風味不易膩口，6入售價250元；「芙蓉丹波酥」則有白鳳豆、黑豆做為內餡，口感更豐富，6入售價250元；「日式燒果子」有3種口味，包括濃厚的奶香與淡淡焦糖風味的焦糖厚奶、芋頭奶黃流心以及胡麻花生流心，3種口味可自由組合， 6入售價320元。

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