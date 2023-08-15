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台南長榮中學實踐服務校訓　家長會包場支持公益電影

▲長榮家長會特在新光影城，與老師、家長及同學們包場支持《跌跌撞撞圓夢者》，攜手進電影院觀賞公益電影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲長榮家長會特在新光影城，與老師、家長及同學們包場支持《跌跌撞撞圓夢者》，攜手進電影院觀賞公益電影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

林樹橋導演於2012年來到台南市長榮中學拍攝《我們這一班》，2021年《跌跌撞撞圓夢者》也以長中為台南取景之一，2023年拍攝完成，長榮家長會特在新光影城，與老師、家長及同學們包場支持公益電影，攜手進電影院觀賞。

宋立蓉理事長及陳奇峯醫生夫婦在1988年創建《生命勵協會》、2012年開始推廣手搖車，電影內容即紀錄自2021年開始，他們及眾多志工們帶領這群小兒麻痺患者及身障人士，從事前練習到騎上手搖車開始九天環島之旅的過程；隔著屏幕都能感受微風輕拂的自在，看著騎著手搖車露出微笑的身障者，觀眾嘴上也漾起深有同感的笑容， 這一路並不容易，除了克服健康、物資等可預期狀況，還要對抗天氣及各式各樣不可預期的突發狀況，讓觀眾隨著故事發展，笑中帶淚直至旅程結束。

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▲長榮家長會特在新光影城，與老師、家長及同學們包場支持《跌跌撞撞圓夢者》，攜手進電影院觀賞公益電影。（圖／記者林東良翻攝，下同）

長榮校訓培育「虔誠、榮譽、勤奮、服務」精神的知識青年，培育學生六大能力：涵養品格、思考探索、強健體魄、團隊合作、創意欣賞、尊重生命，「這群跌跌撞撞的圓夢者給予學子最直接且深切的生命教育示範，透過影片，學子能理解並培養同理心，珍惜自己健全的身心，在未來能回饋社會，體現基督教的人格教育」。

影片結束後，許德勝校長感性的分享觀影心得，也再次感謝用行動支持的家長及同學，家長也紛紛表達：「這真的是一個很棒的活動！」。

林樹橋導演表示若老師們能支持本片，未來擴及影響的人將會更多，「我在拍攝我們這一班時即認識長榮中學，在台南有舉足輕重的地位，他們培育出的菁英不計其數，更在去年給予圓夢者滿滿的鼓勵，期待透過教育的力量，能讓更多人支持本片，也讓生命故事不斷傳遞下去」。

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