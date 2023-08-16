中秋來金門試手氣！「博狀元餅」好玩又好康　30萬黃金等你拿

▲金門中秋博狀元餅29日開博！狀元可抱回30萬元的黃金狀元金牌。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

名列國際型觀光活動的「金門中秋博狀元餅」系列活動，今年邁入第18年舉辦，將自8月29日起熱鬧登場一個月！從金門航空站的迎賓博餅、店家集章博餅、網路博餅、博餅鄉鎮賽、博餅總決賽，到台北、台中、高雄鬧區快閃博餅體驗暖身，將為中秋佳節掀起一波民俗娛樂活動熱潮，頭獎更可抱回價值30萬元的黃金狀元金牌！

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2023金門中秋博狀元餅記者會在「浯江書院」舉行，開場由KDC金門流行舞蹈團演出，以博餅骰子元素融入現代舞蹈，新穎的設計，讓現場充滿熱鬧氣氛。

李文良副縣長表示，金門中秋博狀元餅文化淵遠流長，每年中秋時節，男女老幼同樂博餅，傳響3百多年，2012年更登上台灣國際觀光年曆指標活動，今年自8月29日至9月29日舉辦，持續一個月，歡迎大家到金門旅遊體驗，博狀元拿大禮，歡度不一樣的中秋節。

李銘培處長說明，今年六大系列活動超級精彩好康，其中最受矚目的是「店家集章博好禮」，民眾於各博餅特約店家消費即可集1枚戳章，集滿3枚不同店家戳章，即可參加抽獎，人人有機會獲得萬元家電，千萬不要錯過難得機會，把好運帶回家。

另為歡迎民眾體驗不一樣的金門在地特色的民俗活動，於活動期間，縣府也在浯江書院設置大型的裝置藝術(時間:每日9:00~21:00)，歡迎大家一同前往拍照打卡，只要上傳到社群後，即可獲免費博餅一次，除了實體活動，活動官網更有「線上博餅拿好禮」活動，民眾使用電腦、手機也能體驗博餅，感受氛圍，還可抽金門來回機票。

此外，為擴大疫後的觀光效益，停辦四年的五鄉鎮狀元決賽今年將重新回歸，決賽地點將在金湖鎮舉行，今年的頭獎將是價值30萬元的黃金狀元金牌，歡迎各地好手來試試手氣。

博狀元餅俗稱「博餅」，是以擲骰子方式進行，通常是投擲六粒骰子，利用骰子點數組合決定獎品，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動。相傳博餅是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，進而在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動。歡迎旅客和鄉親屆時一同共襄盛舉試手氣，把好康和好運通通帶回家。更多訊息請參考「2023金門中秋博狀元餅」活動官網：https://kinmen.travel/go/3YaOzYex