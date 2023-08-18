山道猴子超多二創！創作者發聲明「情況越來越失控」：沒用IG、FB

▲「山道猴子的一生」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上、下2集爆紅，影片講述跑山、改車、貸款、劈腿等內容。由於影片讓不少人覺得相當寫實、有感，因此網路上出現越來越多二創哏圖，掀起熱烈迴響。對此，創作者也發出聲明，感謝大家捧場。

創作者「Eric Duan」在YouTube頻道上發布聲明，首先感謝大家這麼捧場，但隨著情況越來越失控，讓他決定發聲明。他說自己只有經營YouTube這個平台，僅該帳號的內容才是他本人發布的，其他IG、FB等，若有「山道猴子」相關帳號，「都是粉絲或路人自行建置，我沒有介入也沒有提供任何圖片素材，如果有二創也是他們做的」。

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▲創作者發布聲明。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

接著「Eric Duan」也提醒，大家在娛樂的同時，也務必注意自己的言行舉止，如果有任何糾紛，「本人一概不負責」。而他前幾天其實也有發文透露，「山道猴子」有很多角色都被粉絲開IG帳號，還留言互嗆，害得他在公司大笑，被同事覺得有毛病。

聲明底下，不少網友留言直呼，「願稱Duan大大為車界最強創作者」、「Duan大的影片氛圍好、故事線流暢、內容有深度、細節到位，值得一口氣看完」、「真的好想看其他角色的故事線，太神啦」、「你做得太強，我公民老師都推薦全班去看」、「求第三集！角色外傳！前傳」、「第二任女友的IG已經快突破2萬追蹤了（今已突破4萬），這到底什麼魔力」。

▲有粉絲創立IG帳號。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

針對該IG帳號，「Eric Duan」也說，這並不是他建立的IG帳號，是粉絲自己開的，「他自己有跑來跟他承認」。「Eric Duan」看完帳號內容後，覺得IG經營者與其他人的互動很好笑，「大家冷靜一點！」而實際查看該帳號及小帳，目前疑似有人正詢問業配事宜，帳號經營者還開投票詢問，若之後真的接了業配，大家會反感還是支持？

▲該帳號已有4.1萬人追蹤。（圖／翻攝自Instagram）

此外，也有網友建議「Eric Duan」，「你已經成功打造了個新IP出來，我建議你有時間可以做點智財權（智慧財產權）的功課，之後面對二創、異業合作，會比較好第一時間保護你的創作」。