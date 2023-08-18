物理系小編點出「山道猴子悲劇根源」　創作者轉發：這個厲害了

▲「山道猴子的一生」爆紅。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」上、下2集爆紅，影片提到跑山、改車、貸款、劈腿等內容，引發共鳴。網路上有不少人轉貼或二創，而「東海大學應用物理系」也跟風發文，直呼「山道猴子」的悲劇根源在於沒有好好學物理。

臉書粉專「東海大學應用物理系」上發文直呼，「跟風！」山道猴子最後悲劇的根源，其實在於沒有好好學物理。接著粉專一連貼出6張圖，內容說明過彎需要的向心力與公式，也包含「向心力從哪來？」

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▲▼粉專解釋向心力從哪來。（圖／翻攝自Facebook／東海大學應用物理系）

▲▼粉專直呼，「就算是山道猴子，也要學好物理」 。（圖／翻攝自Facebook／東海大學應用物理系）

粉專透過圖片解釋，「慣性傾向讓車沿著原來的方向前進，讓車輪往外滑（向右轉的話，『外』就是左側）。這時候輪胎與地面就會出現與這個傾向對抗，向內（右）側的摩擦力」。最後粉專還直呼，「就算是山道猴子，也要學好物理」。

▲頻道轉貼文章。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

文章曝光後，被「Eric Duan」轉貼在YouTube頻道上，並寫下「這個厲害了！」不過也有些網友留言表示，「猴友：他就是技術不好而已，跟物理沒關係」、「會算這個跟能不能彎得過去沒X關係好嗎？高中物理考彈性碰撞我他X也會算啊，去打撞球還不是一樣被抄我答案的碾壓」。