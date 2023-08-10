▲30屆水陸空大法會都在桃園，蘇俊賓談和靈鷲山善因緣。（圖／靈鷲山佛教教團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

靈鷲山第30屆水陸空大法會，8月16日起在桃園巨蛋啟建，採以遵循古制儀軌、如法如儀進行8天7夜的大法會。桃園市副市長蘇俊賓10日出席記者會，提及他跟靈鷲山有很深的因緣表示，他在高一時，就曾參加靈鷲山在桃園巨蛋的第一場水陸法會；妻子跟靈鷲山開山住持心道法師同是緬甸人，想家時就上靈鷲山無生道場，尋找心靈的家鄉。

蘇俊賓對於30屆的水陸空大法會，都在桃園舉辦，感恩靈鷲山將最美、最善的力量留在桃園，在社會公益不遺餘力，成為地方重要的資產、民眾心靈的後盾。蘇俊賓是桃園在地人，叔叔蘇家明曾陸續當選未升格前縣府時代的桃園市代會主席、桃園市長以及市議員等公職，被喻為政壇常青樹，目前擔任桃園信用合作社理事主席。

曾在前縣長朱立倫時代擔任環保局長的蘇俊賓，去年獲張善政延攬出任市府副市長以來，勤走基層，被地方認同和叔叔蘇家明一樣，都具有親和、接地氣的特質。

靈鷲山佛教教團表示，今年是靈鷲山開山40周年，水陸空大法會也邁向第30年，持續「千年水陸、萬世慈悲」的願力，以「大普施」為核心，秉持悲願、嚴謹、平等的精神舉辦。記者會中，小朋友戴著種子與花造型的頭套，唱跳改編的「慈悲行願歌」，凸顯今年法會主題「慈悲行願～共願、共善、共融」。