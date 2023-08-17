拯救失業率！陸多地公布公務員招聘規模　招錄時間全面提前

▲大陸青年失業率從4月開始，連續3個月突破20%。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

在青年失業率屢創新高的大環境下，大陸多地公布政府職位招聘規模，部分省份甚至要求招錄時間全面提前。其中，湖南省要求事業單位出現的空缺職位，主要用於招聘「畢業3年內」的高校畢業生。

據《澎湃新聞》報導，廣東省人民政府辦公廳16日公布《關於優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知》。內容指出，要做好2023年全省考試錄用公務員、選調應屆優秀大學畢業生工作，穩定公務員招錄規模。2023年全省提供不少於6.8萬個事業單位工作職缺面向高校畢業生招聘，爭取讓錄用聘用的高校畢業生早上崗、早就業。

安徽省近期也明確今年機關事業單位職缺招聘規模，總人數約3.6萬人。在大陸，機關單位是指國家為行使其職能而設立的各種機構； 事業單位是指由政府利用國有資產設立的，從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織。

另外，相較於大陸國務院辦公廳通知中的「穩定招錄、招聘高校畢業生規模，合理確定招錄、招聘時間」，湖北省還提出，2023年鄉鎮機關實現「應招盡招」、全省事業單位公開招聘職位規模保持穩定，全面提前招錄（聘）時間，做到早公告、早考試、早入職。

湖南方面則要求，穩定政策性職缺規模，全省各級各類事業單位出現的空缺職位，除有專業技術職稱、職業資格和工作經歷等資格條件要求外，應主要用於招聘「畢業3年內」的高校畢業生。

湖南還要求，省衛生健康委直屬事業單位在2023年度公開招聘工作中，應拿出不低於50%的職缺專門招聘高校畢業生；加快實施2023年基層服務項目，安排特崗教師（到大陸中西部地區「兩基」攻堅縣、縣以下農村學校任教）計劃900人，「三支一扶」計劃600人，大學生徵兵計劃8000人以上，大學生志願服務西部計劃1000人以上。

山西則提出，鼓勵機關事業單位前瞻謀劃招錄計劃，提早做好相關準備工作，用好機關事業單位編制存量，統籌自然減員，補充更多符合條件的高校畢業生；事業單位年內招聘規模不少於2.9萬人。加強事業單位招聘實施進程與高校畢業生求職時間有效銜接，力爭畢業季前基本完成招錄工作，8月底前全部完成招錄工作。