民眾反對柳營科學園區儲能廠選址送陳情書　黃偉哲：詳閱後再研議

▲台南市柳營門面反儲電自救會會長洪潮龍，率近20名民眾，至台南市議會，向市長黃偉哲遞上陳情書，並表達另選適當位址的訴求。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

能源公司在台南市柳營選址設置儲能廠，雖在2023年4月招開說明會，卻仍遭附近住戶抗議，17日柳營門面反儲電自救會會長洪潮龍，率近20名民眾，至台南市議會，向市長黃偉哲遞上陳情書，並表達另選適當位址的訴求。

市長黃偉哲表示，將會仔細閱讀陳情書後再研議相關議題。議員蔡育輝及經發局長林榮川皆到場表示關心。

匯泉、匯鉅能源公司在台糖副產工廠對面，申請分別設置3公頃、2公頃的儲能場，雖選址在都市計畫乙種工業區，因鄰近住家與簡易法庭、加油站、台糖副廠等地，自說明會後引發附近居民抗議，並自組柳營門面反儲電自救會，表達其訴求，包括選址太靠近民眾生活圈及造成民眾擔心爆炸的恐懼，針對這些議題，市長黃偉哲親自接下訴求及陳情書，表達詳讀後將會盡力評估。

據了解，此2個案場已獲中央核准興建，因為許多居民陳情、反對，市府以「居民反對」為由，已要求業者暫時停工；市府正規畫制定「儲能系統審查要點」，但尚未完成，經發局長林榮川表示，將請廠商持續和民眾溝通。