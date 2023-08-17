美國「台灣地位未定論」　孫亞夫：最終壓制「台獨」避戰

▲ 海協會副會長孫亞夫 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

「2023年兩岸關係研討會」今（17）日在成都舉行，兩岸專家學者大多悲觀認為，台灣明年政權如果沒有輪替，加上賴清德個人「台獨」鮮明，將帶給兩岸更多不確定危險因子。海協會副會長孫亞夫分析，美國還是採取「台灣地位未定論」，一定會壓制「台獨」，避免引發兩岸戰爭。即使兩岸關係未來前途多舛，中國大陸雖然絕不承諾放棄使用武力，也不會輕易放棄和平統一的政策，持續交流合作的政策。

海協會副會長孫亞夫首先強調不去評論台灣明年選舉，針對賴清德個人特質，認為他毫無疑問是一個「台獨份子」，加上民進黨有一些主張台獨的人在把持政權，台灣方面確實可能存在發動「台獨」重大事變的危險性。

「戰爭與和平不是誰先動手的簡單的問題，而是有一個複雜原則的界限，大陸擺在眼前的紅線、底線就十分明確。」孫亞夫進一步解釋，民進黨現在主張台獨，主張台灣是主權獨立的國家，但至今依然沒有走進台灣法理獨立，如果真的走進去，就是屬於「過紅線」。

從美國方面來看，孫亞夫分析，美國挑釁、羞辱中國大陸，在外交上始終沒有承認台灣是一個國家，這就是「台灣地位未定論」，美國人終究不會讓民進黨踩紅線，也不願意見到「台獨」引發兩岸戰爭，所以一定會壓制。

孫亞夫也認為，兩岸未來對抗會更尖銳，在民進黨掌握政權的情況下，繼續不接受「九二共識」，兩岸關係不管有沒有發生什麼事情，都是一個分裂和反分裂的對抗，本質上是緊張的。

至於大陸方面會不會用中斷ECFA來反制？孫亞夫回應，「都是台灣媒體自己議論，大陸誰在議論？沒有這回事，別把沒有的問題來討論，和反傾銷連在一起。」

「民進黨再執政四年，中國大陸依然維持中共20大對台方針。」孫亞夫指出，大陸方面願意以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一，同時絕不承諾放棄使用武力，保留採取一些必要措施的選項。即使兩岸關係未來前途多舛，也不會輕易放棄和平統一的政策，不會放棄交流合作的政策。

▲ 2023兩岸關係研討會 。（圖／記者任以芳攝）

孫亞夫點出兩岸關係最大問題，「政治對立沒解決！也別想『一步到位』解決政治對立，『政權認同』是最高層次的問題，因為雙邊認定主權不能互相承認，如果這個問題解決，就可以統一。」

「但在這之前還有很多問題可以解決，像是政治、軍事互信問題，台灣參加國際組織活動的問題。」孫亞夫舉例，馬英九與習近平在新加坡見面也是「政治對立」問題沒解，。兩個人用技術性的手段處理，彼此互稱先生，當時台灣輿論也沒有什麼很大的意見，還是可以用技術性手段來處理，前提是雙邊願意談判溝通，

依照兩岸現況又談何容易？孫亞夫認為，大陸、台灣都有自己原則，台灣老百姓認為大陸矮化台灣，封殺台灣外交空間，不承諾放棄使用武力就是軍事威脅。「大陸為何這樣做？因為大陸立場就是堅持一個中國原則。」

孫亞夫指出，「解決雙方對立最好解決辦法就是談判，在不違反兩個中國，在一中一台的前提下，通過兩岸協商來解決。」實際上雙方確實有談過，08年到15年之間，台灣代表團參與世界衛生大會和國際組織，只是談判過程沒有公開。大陸對台也確實很多交流合作，台灣民眾不會去想這些，因為當「政治對立」再次出現，即使惠台政策是好的，結果都沒用，造成大陸對台經濟、文化、社會交流多年，成效如此。

最後，孫亞夫認為，兩岸依然要持續進行交流合作，台灣老百姓確實有得到利益，就算有些人得到的不多，最終還是在於「政治對立」問題不解決，很難收到太多的正面的效果。