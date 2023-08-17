別讓國民黨裡外不是人！　丁守中籲陸「以武促統」難收纜台灣人心

▲兩岸發展研究基金會董事長丁守中。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

2023年兩岸關係研討會，今（17）日在成都新華賓館舉行，邀請台海上百位專家學者參與活動。談到大陸如果要爭取人心，兩岸發展研究基金會董事長丁守中直言，「以武促統」不是好方法，尤其是去年圍台軍演，只會讓台灣民眾反感，讓西方國家有機可趁，挑起兩岸的擦槍走火，甚至讓「主張『親中和中』的國民黨在台灣裡外不是人！」

研討會開幕式，由海峽兩岸關係研究中心副主任勉擔任主持人，現場致詞嘉賓依序是四川省副省長楊興平、兩岸發展研究基金會董事長丁守中、中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周、銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌、大陸國台辦副主任潘賢掌。

針對本次研討會恢復兩岸線下交流，丁守中首先指出，兩岸關係的前景，道路的選擇，還有怎麼樣促進合作發展，增進兩岸人民的福祉，討論會本身具有這個時代的意義。「當前不管是中國大陸，台灣中美關係，甚至中華民族的偉大復興的都走在關鍵的十字路口。」

丁守中說，「兩岸人民是持續的和平幸福發展，還是戰亂動蕩，國際的角力，全部決定兩岸政策選擇的一念之間。」在於兩岸人民能不能真正認清國際霸權政治的鬥爭，這一代人戰爭陰謀跟險惡，以及可能掉入西方霸權反動集團的陷阱，「避免兩岸同胞骨肉相殘，同時促進兩岸共同互利和平發展整合，這些都關係的中華民族偉大復興最嚴肅的課題。」

▲ 2023兩岸關係研討會 。（圖／記者任以芳攝）

從國際大局來講，丁守中說，「眼前兩岸最需要安定和平的國際環境，炒作台海危機跟敵意，對兩岸都不利，我們也看到中國大陸高速的發展產生一些問題，這些都需要時間爭取更多的和平發展的時間。」

丁守中進一步說，中國大陸的高速崛起，激起西方霸權反動勢力全面打壓跟抵制，台獨勢力背後也同樣是這批人在主動支持，目前中國大陸今年繼續圍繞「以武促統」的政策，只會讓西方反動勢力有更多介入的藉口，把台灣變成東亞的火藥庫，變成地雷島，這樣做不但沒辦法收攬台灣人心，也無法改善中國大陸與西方國家的關係。

他強調，「我認為這樣的政策如果繼續下去的話，更會讓主張『親中和中』的國民黨在台灣裡外不是人。」

丁守中強調，「大陸對台的政策，如果是用冬天的暖陽政策最要重要，給北邊來的寒風有效更多，既可以爭取台灣人民心，那麼還可以化解西方反中的藉口跟敵意。」否則只會讓西方國家樂見，造成兩岸擦槍走火。