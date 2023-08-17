「台灣誰當選沒太大意義」　劉國深：陸方掌握兩岸關係主導權

▲廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／成都報導

「2023年兩岸關係研討會」今（17）日在成都舉行，約有120名兩岸專家學者齊聚，聚焦兩岸關係當前情勢以及展望明年的總統大選。廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深特地指出，兩岸關係的主導權、主動權掌握在中國大陸手中，「台灣誰當選，其實都沒有太大的意義，而是要看對於台灣社會的繁榮穩定發展有多大幫助，這是繁榮與衰敗的問題。」

大陸國台辦旗下智庫海峽兩岸關係研究中心主辦的「2023年兩岸關係研討會」今在四川成都舉行，今年主題是「兩岸關係與民族復興」，這也是疫情3年之後，兩岸專家學者一同參與線下活動，雙方與會約有120人。

談及兩岸現況，兩岸關係和平發展協同創新中心主任、廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深以個人親身經歷當開場白。談及自己在廈門生活30多年，經常被親友問打探消息，同學甚至打電話說，「國深，如果有什麼情況一定要『吱一聲！』，我說好。」

他指出，這也顯示大陸內部對於「台灣問題」的憂慮，是一個長期的問題，加上最近這段時間中美關係緊張、非綠陣營根本都沒有團結起來，賴清德很有可能在明年1月13日台灣選舉中勝出。

劉國深舉例大陸歌手刀郎最近作品《羅剎海市》，歌詞裡面提到奧地利哲學家維特根斯坦一段話，作為研究「台灣問題」十分有啟發。他說，「現在老百姓擔心兩岸打不打？戰爭還是和平？兩岸統一還是獨立？」這些答案依照維特跟斯坦哲學命題來看，「人與人之間對話是非常困難，因為所賦予的意義不一樣，必須從歷史發展到全面辯證，去看目前的形勢。」

劉國深首先認為，展望兩岸關係的形勢發展，不僅要看台灣內外環境發生的變化，除了檢討台灣、美國方面發生了什麼事情，最關鍵還是得看中國大陸自身的發展進步。大陸近年來的高速發展，讓美國、台灣很不適應，他解讀為，「出現『應激性綜合症』，不知道該怎麼應對，出自於過度防衛心理，會覺得很恐慌。」

「這種情況第一次出現在海峽兩岸之間，在第一次『辜汪會談』以後。」劉國深進一步談及台海過往歷史，時任總統李登輝意識到這個問題的變化，「中國大陸太強大了，反攻大陸根本門都沒有，所以他開始尋求自保，出現兩國論、特殊國與國關係，陳水扁的一邊一國，包括馬英九的『不統不獨不武』都是在這樣的背景下發生的。」

劉國深強調，「從兩岸的角度來說，兩岸關係的主導權、主動權牢牢掌握在中國大陸手中。」不僅僅是中國大陸自身在講，美國前國防部長蓋茨（Robert Gates），大家熟悉的老朋友蘇起先生，江宜樺先生，以及許多台灣政治人物都是這麼講，「兩岸關係是戰是和，台灣何德何能可以做決定？」

▲大陸學界普遍認為賴清德當選，讓兩岸關係雪上加霜。（圖／翻攝AIT主席羅森柏格（Laura Rosenberger）X（推特））

劉國深表示，台灣問題掌握在中國大陸手上，「台灣誰當選，其實都沒有太大的意義，而是對於台灣社會的繁榮穩定發展有多大幫助，這是繁榮與衰敗的問題。」

「從中美關係來說的話，美方現在意識到，過去50年對付中國的資本主義制度已經失敗了」，劉國深表示，美國發現，過去30年讓中國人喝可樂，吃漢堡的手段沒用，所以現在改用經貿、外交、高科技手段來打壓中國，現在來看收效甚微，只剩「台灣牌」。「但是台灣牌也不能多用，過去這些年，每次美國打台灣牌，都給了中國大陸非常好的機會。」

劉國深表示，中國大陸領導人不會蠻幹，非常清楚知道分寸，「美國想打台灣牌，最終被徹底沒收的可能性是完全是存在的。美國人現在切香腸，台灣一次次被出賣，不管是民進黨還是國民黨領導人，或是台灣的年輕人也明白，美台關係再怎麼玩把戲，最終還是要服從於中美關係大局。」

劉國深表示，在中美關係當中，中國的力量現在已經到了美方不可侵入的地步，中美兩個核大國是沒辦法打仗的，中美關係已經到了高原期，美方現在是找台階下的問題。

外界也擔憂台海局勢是否到了臨界點，劉國深呼籲，「對於兩岸關係不要太悲觀，必須沈著應對，也希望台灣各界人士、台灣的領導人想清楚，兩岸關係何去何從，如何給台灣一個更好的生存環境和空間。」