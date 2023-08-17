▲竹市警攜手里長化身識詐種子，邀市民喝咖啡分享防詐秘訣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

反詐騙不再只是聽「我」說！為促進百工百業參與防詐宣導，新竹市警察局攜手在地知名人氣咖啡店「貳參咖啡」，共同辦理「防詐意識（義式）～非（啡）常重要」宣導活動，邀請里長何芝寧、蘇虹宇、林汶蓉及熱心推廣防詐意識的市民朋友一起喝咖啡，共讀詐騙案例，透過交流與分享，討論出實用防詐技巧，再將防詐理念帶回社區，成為社區的識詐種子。

為促進全民參與提升防詐免疫力，警察局攜手在地業者舉辦防詐宣導，跳脫以往單向宣導框架，以讀書會方式由刑警大隊解構詐騙手法，帶領參與者共讀多個真實案例，透過不同詐騙情節引發共鳴與反思，在反饋自身或親友遭詐經驗的同時，討論出最佳的防詐技巧，攜手成為社區識詐種子。

警察局表示，市長高虹安積極推動打詐、識詐工作，整合市府各單位成立「新竹市打詐隊」，透過多元管道深化民眾識詐能力，於今年度第1、2、3次「全國同步打擊詐欺專案行動」成果皆榮獲警政署評比分組縣市第一名；此次攜手在地文青咖啡廳「貳參咖啡」，並邀請轄內何芝寧、蘇虹宇、林汶蓉三位里長及反詐熱心市民一同喝咖啡、聊詐騙，藉由分析詐騙案例提升市民識詐能力。

反詐熱心市民林先生也說，「很難得可以跟刑警進行面對面的交流提問，並了解到詐騙集團的騙術，回去一定會跟身邊的親朋好友分享！」警察局此次活動以「喝咖啡、聊詐騙」的輕鬆氛圍，成功將防詐意識深植市民腦海，同時頒予貳參咖啡店「反詐友善店家」標章，感謝業者參與並提供舒適場地及美味咖啡，讓活動順利圓滿。

警察局補充，反詐意識的推廣需要市民及各行業的協助，只要人人都能識詐，就能減少詐騙案件的發生，今年1至6月，新竹市警察局阻詐已達131件，攔阻金額逾新台幣9,639萬元，鼓勵新竹市民及百工百業共同加入反詐騙宣導行列，提升識詐免疫力，守護自身財產安全。