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高虹安訪視新竹市警局　期勉「誠懇務實」讓市民安心

▲新竹市長高虹安上任，首站訪視竹市警察局。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安上任，首站訪視竹市警察局。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安上任後第1站即前往警察局訪視各項警政工作，表示對治安的重視及對警察局同仁的關心。

高虹安在聽取警察局長業務工作報告後表示，對警察局治安方面掃黑、緝毒、打詐、肅槍成效、運用科技在交通疏處及執法工作及為民服務的創新作法，表示肯定，也感謝警察局全體同仁日以繼夜、盡心盡力的付出，讓民眾安心生活，也希望同仁能持續努力，沒有最好，只有更好，並對警察同仁執勤的辛勞表達肯定與慰勉。

高虹安也特別指示對民眾最關切的治安問題，如詐欺、黑道幫派、街頭暴力等，都要能夠確實掌握及全力查緝，維護治安的平穩；對交通問題要妥善規劃並運用民力，發揮各項勤務效能；對於CCTV錄影監視及車牌辨識系統的影像分析及相關數據運用要持續優化精進，以全方位掌握治安狀況並提升偵查能量；另外亦關心同仁應勤裝(設)備及執勤安全防護需求，市府會做警察局的後盾，全力支持給予員警最佳的保護與保障。

最後，高虹安也期勉警察同仁以「誠懇務實」的態度，做好警政工作，全力以赴，提供民眾「安全、安暢、安心」的生活環境，共同努力讓新竹「安」心。

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