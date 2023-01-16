竹市首位女警長張素菱上任　高虹安：沈重負擔+幸福任務

▲高虹安感謝警察、民防、義警及義交同仁長期以來的奉獻。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局今（16）日在警察局大禮堂舉行卸、新任局長交接典禮以及新任副指揮官許修睿暨民防總隊民防大隊長林麗美、義警大隊長鄭日省、義交大隊長陳世明等新任大隊長佈達典禮，新竹市長高虹安親自出席主持。高虹安表示，感謝警察、民防、義警及義交同仁長期以來對本市治安和交通的犧牲奉獻、為民服務的精神，市府將做為警察局最強後盾，共同為市民打造安心城市。

警察局指出，今日卸、新任局長交接典禮由市長高虹安主持並在內政部警政署警政委員鍾國文監交下，新任警察局局長張素菱接下印信，宣誓就職，正式肩負維護新竹市治安的重責大任。

高虹安表示，今天心情既不捨又感恩，感謝前局長郭士傑過去辛勞的付出，順利地推展警政工作。同時代表新竹市全體市民竭誠歡迎新任局長張素菱加入市府團隊。期盼張素菱局長能在前任局長所建立的優質團隊基礎上，帶領警察局全體同仁以「勤懇務實」的態度，做好警政工作，全力以赴，提供民眾「安全、安暢、安心」的生活環境，攜手打造幸福宜居的城市。

「肩負著超過45萬新竹市民的福祉，這是一個非常沈重的負擔，也是一個非常重要、非常幸福的任務」市長高虹安表示，新竹市的幸福是警察同仁、民防、義警及義交日以繼夜、盡心盡力執勤所換來的，因此相當重視他們的尊嚴與人身安全，市府將會全力支持警察局，並做為最強的後盾，共同努力讓新竹安心。

另外，也恭賀新任民防總隊副指揮官許修睿、新任民防大隊林麗美大隊長、義警大隊鄭日省大隊長、義交大隊陳世明大隊長以及感謝各大隊幹部與協勤民力對治安和交通的付出，期勉民防、義警及義交幹部及隊員在大隊長的帶領下，落實本市各民防團隊各項工作，協助各項治安、交通、演習等工作。

內政部警政署警政委員鍾國文表示，新任局長張素菱是新竹市首任的女性局長，剛好今年新竹市也是首任女性市長，期盼兩位女性首長，為新竹市帶來發光發熱。他指出，張素菱局長擁有的優勢，是細心、周到及觀察入微，能觀察到我們看不到的事，加上過去豐富的專業經驗，必定能帶領新竹市警察局團結一致，為新竹市的治安治理的更好。

警察局說明，新任局長張素菱是中央警察大學外事警察學系50期畢業，中央警察大學犯罪防治研究所碩士，歷任臺北市政府警察局婦幼警察隊隊長、督察室督察、秘書室主任、內政部警政署航空警察局臺北分局、臺北市政府警察局文山第一分局、大同分局、萬華分局及信義分局等5任分局長、內政部警政署警察通訊所所長等職務。內外勤經驗豐富，深獲各級長官的肯定，進而拔擢接掌新竹市警察局局長職務。

警察局補充，本市民防總隊民防、義勇警察大隊及交通義勇警察大隊，人數共計約1,064人，下轄3個中隊及1個直屬中隊、第四中隊或女子分隊。民防、義警、義交人員及警察同仁，警民合作的效能，在春節期間將加強住家、社區的巡邏勤務，展現市府維護治安的決心，確保治安、交通的平穩與順暢。