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竹市警局長化身主播　解析假投資詐騙手法

▲張素菱局長宣導「打詐六個不，詐騙走無路」。（圖／新竹市政府提供）

▲張素菱局長宣導「打詐六個不，詐騙走無路」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

詐騙手法不斷推陳出新，新竹市警察局加強推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」工作，除實施傳統家戶投遞反詐文宣外，同時邀請基層民代成立「打詐里長隊」，深入社區推動防詐意識，近日更由警察局長張素菱率同幹部化身主播，解析詐騙6步驟，將防詐資訊強力放送給市民朋友，提醒市民牢記「1聽、2掛、3查證」防詐步驟，才不會瘦了荷包、肥了詐騙集團。

新竹市長高虹安上任後積極推動打詐、識詐工作，整合市府各單位成立「新竹市打詐隊」，透過多元管道深化民眾識詐能力、要求加強查緝詐騙集團，112年上半年共查獲假投資詐騙案13件、100人，其中又以投資虛擬貨幣詐騙為多數。高市長說，防堵詐騙如同防疫工作，全民參與提升防詐免疫力，就能減少接觸、誤信，進而減少詐騙損害。

為加強全民防詐宣導，局長張素菱率刑事警察大隊長賴耀宗及各分局長化身主播，拍攝6部「防詐2分鐘」短片。以播報新聞方式，教導市民破解假投資詐騙話術，詐騙集團首先邀請民眾加入「高報酬」、「保證獲利」LINE好友群組，會假冒投顧老師（名人）分享投資獲利經驗，慫恿投資虛擬通貨、黃金等標的，先是給予小額獲利取得信任後再慫恿加碼，等到被害人投入大筆資金，並看到虛擬帳戶內有大量獲利，想要贖回資金時，詐騙集團會以需再繳納手續費或保證金才能取回為由，要求被害人匯款，最後直接關閉網站或封鎖LINE，導致被害人血本無歸。

影片也同時向市民宣導總統提示的「打詐六個不，詐騙走無路」，包含：「要求先匯款的，不要給」、「臉書沒藍勾勾，不要點」、「網路交友借錢，不要信」、「穩賺不賠群組，不要加」、「收到不明簡訊，不要理」及「要求給個資的，不洩漏」，只要人人都能識詐，就能減少詐騙案件發生。警察局說明，短片自即日起將透過新竹市有線電視臺（公共頻道及凱擘新竹台）、新竹市警察局官網及臉書等多元媒體管道強力播送，有效提升新竹市民防詐免疫力。

警察局表示，新竹市華廈、社區大樓等集合式住宅眾多，多數人忙於工作無暇關注防詐宣導，警察局特別設計解構式反詐文宣，以最傳統的「家戶投遞」方式，將反詐資訊送至市民家中，同時各分局也成立「打詐里長隊」，培訓里長成為識詐的種子教官，從社區出發，向里民分層分眾宣導，建立友善通報網，共同打造「健康安心」的城市。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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