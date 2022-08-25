新竹市治安會報　表揚6績優員警與26優良行員

▲李世珍副市長於治安會報中表揚6名績優員警。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局上周五舉行111年8月份治安會報，由新竹市副市長李世珍代表主持，會中公開表揚6名績優員警與26名攔阻詐騙優良事蹟行員，並向辛苦付出的警察同仁表達誠摯感謝。第二分局東勢派出所警員彭彥培，把握黃金救援時間，即刻挽救輕生民眾，首度獲選績優員警；來自武昌街郵局的蘇慧娟襄理，更是本次優良事蹟行員中，唯一逮到詐團車手的行員，即時阻詐獲表揚。

李世珍表示，警察是守護這座城市的英雄，感謝警察同仁認真看待每個案件，成功挽回民眾寶貴生命、積極救助老人與尋獲走失兒童返家等，為民服務精神值得嘉許；另也感謝金融機構優秀行員們主動關懷提問，機警適時地通報警方到場協助，成功阻止詐欺案件，守護市民荷包。

她說，新竹市治安在全體警察同仁辛苦努力之下，在打詐、緝毒、掃黑、肅槍等各項治安工作成效有目共睹，市府也配合中央全力推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，由各局處攜手警察局，運用各種媒介管道推動反詐騙宣導教育。

「治安是幸福城市的根本！」她期許，未來請同仁持續保持本市治安、交通及為民服務優良成果與傳統，用心做好每一件事、努力推動各項市政及維穩治安工作。她也再次提醒同仁，務必注意執勤安全以及身體健康，「警察同仁的健康，就是城市治安的基礎」。

首度獲頒績優員警的東勢派出所警員彭彥培，上月挽救輕生民眾，迅速將人送醫急救撿回一命，獲頒績優員警。彭彥培從警約3年時間，他表示，幫助他人會帶來成就感，未來也會持續努力為民服務，但不希望再度遇到類似案件，也盼社會輕生憾事不再發生。

湳雅派出所警員卓家弘，上月協助身體不適倒地的老翁，將他扶至陰涼處休息，並通知醫護到場協助，所幸經檢查並無大礙，後因老翁拒絕就醫，只好聯繫家屬領回照護，家屬對員警即時救助感謝不已。卓家弘直言，過去也曾協助失蹤人口返家，能夠助人相當開心，此次首度獲頒績優員警，他謙虛地說：「其實就是舉手之勞！」。

本次榮獲阻詐優良行員共26人，唯一逮獲詐騙車手的蘇慧娟襄理，從業已有10年，阻詐經驗豐富，她不藏私分享兩大關鍵技巧：一、留意帳戶是否「存提快速、紀錄頻繁」，二、關懷金錢用途，對方可能答不出來或前後說詞不同。她也呼籲，詐騙花招層出不窮，民眾遇到難免緊張，請家人、金融機構窗口多加留意，避免民眾受騙上當。

國泰世華新竹分行的許美津經理，今年5月間見老翁赴臨櫃匯款，手上還拿著假APP畫面告知帳面獲利，察覺有異阻止並報案，但老翁不聽勸，甚至還跑到其他銀行堅持匯款，最後在警方與太太勸說下，成功保住67萬元。

許美津經理說，自己從事金融25年，已獲頒多次優良事蹟行員，了解賺錢辛苦，經常告知第一線同仁要為客戶帳戶把關，並定期與同仁開會，更新詐騙手法，也再三提醒同仁主動關懷，「若因自己疏忽造成客戶金錢損失，也會自責難過，多一份關心，會讓客戶感到更溫馨」。

最後，她也提醒，近來經常接獲利用「衛福部紓困補助」名義，要求民眾上傳身分證、提供銀行帳號，再透過申請悠遊付第三方帳戶盜領客戶存款，呼籲民眾多加留意，若不幸遭提款，請立即通知銀行凍結帳戶。

警察局局長郭士傑提醒，現今詐騙手法層出不窮，應保持防詐騙意識，勿急、勿躁、多思考，謹記「冷靜、查證、報警」3要訣，立即撥打110或165反詐騙專線查證，多一分警覺，少一分損失。