921國家防災日　竹市災防告警細胞廣播測試莫慌張

▲111年921國家防災日演練訊息通知。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

近日地震頻繁發生，新竹市政府今（19）日呼籲民眾謹記抗震保命三步驟「趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on」，提升民眾災害應變能力。此外，為因應921全國防災日，新竹市府配合行政院推廣111年國家防災日活動，將於9月21日（三），上午9時21分，由交通部中央氣象局透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」及「海嘯警報試放」訊息，提醒民眾手機收到測試訊息聲響震動時，無須過於驚慌。

新竹市警察局指出，本市由警察局第一分局及第三分局所轄南寮、香山沿海海嘯警戒區域之南寮、中華、朝山等3處派出所防空警報臺協助執行海嘯警報試放，於9時25分發布海嘯警報試放，9時35分發布海嘯解除警報，試放期間不實施人車管制及疏散避難，民眾聽聞警報發放時，請不必驚慌，一切正常作息。

警察局表示，本次「國家防災日地震警報」訊息，為演練性質，若無法配合演練，可自行於活動期間（10月31日止）自主演練。聽聞警報時，請立即進行自主性就地避難演練，即採地震避難3步驟（趴下Drop、掩護Cover、穩住Hold on），避難演練時間約1分鐘。

警察局呼籲，海嘯警報試放係為了驗證發布海嘯警報之效率，因應突發海嘯災害，強化民眾防災意識，熟悉海嘯警報音符。海嘯緊急警報音符共計15秒後(鳴5秒、停5秒、再鳴5秒)，改以語音廣播2次(語音廣播詞如下：海嘯警報試放，海嘯警報試放，請所有民眾正常作息，不實施人車管制及疏散避難)，解除警報音符一長音90秒，希望讓民眾熟悉海嘯警報音訊。

消防局表示，市府響應「111年各賣場及網路平臺設置防災專區實施計畫」，已協請各大賣場共同設置防災專區，提高民眾備置防災及食物之意願及便利性，落實自主防災準備。

消防局建議，緊急避難包可放飲用水、食物、證件影本、現金、急救藥品、粗棉手套、手電筒、電池、禦寒衣物、輕便雨衣、面紙、口罩、紙筆、備用鑰匙、瑞士刀、哨子等等，也可依照個人需求進行調整，如家有老年人與嬰幼兒，則可多準備常備藥品、紙尿褲、濕紙巾、奶粉等，才能在災害突然來臨時減少傷害。