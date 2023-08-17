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南消五大有愛心　手持一神器護童安全過馬路

▲為提升孩童過馬路的安全，台南市消防局第五大隊與保西義消分隊特別製作了一系列專屬的手拿旗幟，贈送給歸仁區3所學校，提醒駕駛人注意過馬路的學童安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為提升孩童過馬路的安全，台南市消防局第五大隊與保西義消分隊特別製作了一系列專屬的手拿旗幟，贈送給歸仁區3所學校，提醒駕駛人注意過馬路的學童安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升孩童過馬路的安全，台南市消防局第五大隊與保西義消分隊攜手合作，特別製作了一系列專屬的手拿旗幟，贈送給歸仁區文化、保西和歸仁國小等3所學校，希望提醒駕駛人注意過馬路的學童，以維護安全。

▲為提升孩童過馬路的安全，台南市消防局第五大隊與保西義消分隊特別製作了一系列專屬的手拿旗幟，贈送給歸仁區3所學校，提醒駕駛人注意過馬路的學童安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這些特別設計的旗幟不僅色彩繽紛，更包含著有關火場保命和防火宣導的重要提示，並涵蓋多個主題，諸如瓦斯使用需通風，住宅必須裝設火災警報器，火災就地避難時要迅速關門阻隔熱煙，不使用逾期的瓦斯鋼瓶，並分享火災保命口訣「叫叫選關」。叫（大喊失火了）、叫（打119）、選（判斷火勢小火快逃，大火濃煙就地避難）、關（關門）。

▲為提升孩童過馬路的安全，台南市消防局第五大隊與保西義消分隊特別製作了一系列專屬的手拿旗幟，贈送給歸仁區3所學校，提醒駕駛人注意過馬路的學童安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

近期的交通事故事件彰顯出孩童過馬路的危險性。2023年8月7日，在新北市五股區，一名僅10歲的男童在過斑馬線時遭到機車騎士撞倒，造成身體多處擦傷，所幸無生命危險。此事再次強調孩童交通安全的重要性，聯想到交通安全及防火安全的共通點，都是希望民眾有安全的環境及生活，促成了交通消防宣導旗幟的產生。

▲為提升孩童過馬路的安全，台南市消防局第五大隊與保西義消分隊特別製作了一系列專屬的手拿旗幟，贈送給歸仁區3所學校，提醒駕駛人注意過馬路的學童安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第五大隊和保西義消分隊希望透過這些手拿旗幟，能夠喚起學童和社區居民的交通安全意識，並呼籲雖然法令已規範駕駛應停讓行人，在跨越馬路，也要留意交通狀況，遵守交通規則，確保自己和他人的安全。這個神器能提高兒童過馬路時的辨識度，使駕駛在較遠的地方即能注意到身高較矮的孩童。保西義消分隊不僅展現無私的愛心和關懷，更展現義消在社會中扮演的重要角色。

▲為提升孩童過馬路的安全，台南市消防局第五大隊與保西義消分隊特別製作了一系列專屬的手拿旗幟，贈送給歸仁區3所學校，提醒駕駛人注意過馬路的學童安全。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，交通安全與防火安全都是市府著重的議題，特別是對於孩子們的安全，更是市府的首要使命。結合了防火安全及交通安全的手拿旗，消防局這樣的創意值得嘉勉。

消防局局長李明峯表示，期待透過這樣的小物品，讓防火安全及交通安全成為大家共同關注的議題，更為社區創造更加安全的環境。

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