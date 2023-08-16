台南志工替多重障院生義剪　愛心充滿正能量

▲台南市理髮業職業工會志工夥伴，16日來到南區的伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構，提供義剪服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

院生期待的義剪活動又來了，台南做工行善團11大義剪團隊之一的台南市理髮業職業工會志工夥伴，16日來到南區的伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構，提供義剪服務，愛心滿溢讓黃偉哲市長推動的「希望家園」更有意義，使社會充滿正能量。

台南頤福社區式長照服務機構的院生大多數為多重障礙者，照顧上需較費心力，剪髮過程中也難免因身障特質有過動行為或排斥他人觸碰，讓志工夥伴面臨更大的挑戰，還好有愛心、耐心、永不灰心的服務熱忱，志工夥伴不輕言放棄，他們知道院生不討厭義剪，只是需要安全感，在多次服務後，院生看見熟悉的志工來都相當開心，志工專業的技術以及溫暖的雙手讓院生放心享受服務，迎接清爽的新造型。

台南市理髮業職業工會黃林秋蘭代理理事長表示，自2021年起由勞工局媒合到伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構替院生義剪，因為服務對象的特殊性，原本很擔心找不到志工來做，想不到工會成員愛心不落人後，願意挺身而出，貢獻自己的專長替這些弱勢朋友們提供義剪服務，實在令人敬佩。

勞工局長王鑫基表示，會進到機構接受專業照顧的朋友，已經是弱勢中的弱勢，真的很感謝台南市理髮業職業工會志工團隊，展現大愛精神，提供定時定點的義剪服務，替院生打理儀容，無怨無悔的付出展現工會人力的公益價值，服務的初心始終不變，更讓自身的技術有更多發揮的空間，剪出希望，剪出愛。