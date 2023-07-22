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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雞肉丸之亂！陳其邁 「為毛孩做愛心」被藍議員酸　愛狗人士挺市長

▲陳其邁餵食議員，結果引發政治口水戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁餵食議員吃雞肉蔬食丸子，結果引發政治口水戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長陳其邁20日與議員參加動保處舉辦的「吹狗螺渡假村」活動，親自下廚為毛小孩準備寵物餐，體驗「人寵共食」，不料卻遭國民黨議員發文狂酸「不能理解為何陳其邁市長要餵議員吃狗糧」、「我看市府真的把議員吃死死！」，對此，當天在場的高雄市議長康裕成發布臉書還原事發經過，提及為毛小孩煮寵物餐，與「政治」何干？遺憾表示「餵狗糧的政治語言才真讓高雄人傻眼！」

康裕成還原試吃雞肉蔬食丸子現場情況，當天示範寵物餐是「人寵共食」的營養衛生餐，她和陳市長及議員們都是親手製作新鮮肉丸子。康議長表示「所有材料都是我切的！我自己做的肉丸，我當場第一個試吃」。當其他議員看康議長吃完雞肉蔬食丸，搞笑說也要吃，陳市長才動手餵食。

▲陳其邁餵食議員，結果引發政治口水戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁餵食議員吃雞肉蔬食丸子，結果引發政治口水戰 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「人寵共食」標榜的是讓毛小孩吃新鮮的食材，不是狗食，不是剩菜或人類啃過的雞骨頭；康裕成遺憾表示「我們對毛小孩的疼愛（讓毛小孩吃人寵共食的食物）被政治解讀 為「被餵食吃狗食」。 將愛護毛小孩的心，以政治語言進行解讀，康裕成感到很遺憾，她強調「我們一起加強動保概念好嗎？」。甚至又再PO文回擊網路批評：「越想越氣！理念是，我們煮給自己吃的同時，也能順便做一份沒放調味料的給毛小孩吃！這是疼愛毛小孩的心情⋯批評的人是懂不懂啊？」

康裕成的臉書文章讓社團法人台灣愛狗人協會留言力挺，表示很感謝議長跟市長一起推廣製作寵物生鮮食品，讓飼主知道在家中也可以讓毛孩們吃到愛心輕食，為了讓毛小孩吃健康，就是不加任何調味料，單純的肉品混和蔬菜，沒想到卻淪為政治口水的攻擊對象，辛苦安排友善動物活動的大家，以及參與推廣的市長、議長還有議員們了。

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