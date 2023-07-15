特斯拉天窗熱爆！駕駛「最強1招隔熱」有效　網驚：馬斯克會哭

▲特斯拉駕駛自製「最強隔熱神器」！（圖／廖姓網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

白天高溫難耐，車裡猶如大烤爐！一名廖姓車主驚呼，日前看到一台特斯拉特別與眾不同，駕駛為了隔熱，直接在車頂貼上一整大片「錫箔隔熱墊」。照片曝光後，引來近千人驚嘆，「要不是怕醜被笑，我還真的想貼」、「Elon Musk（馬斯克）看了會哭！」

一名廖姓網友在臉書《TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群》笑稱，上周六（8）日行經高雄左營大中路時，看到一台白色特斯拉外觀特別奇特，仔細一看，車頂全景天窗竟被貼滿「錫箔隔熱墊」，引發不少人注目。

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藉由車牌可得知，這台是多元計程車，原PO隨手拍下這一幕，接著笑虧「黑皮a運將！」而當天豔陽高照，駕駛為了避免陽光直射車內，突發奇想自製錫箔隔熱墊，堪稱是最強阻熱神器。

底下網友也笑讚，「外遮陽阻擋輻射熱效率遠高於內遮陽，真理的實踐者」、「這天氣真的熱到靠北，隔熱簾都沒啥用，這運將是對的」、「原廠出來就很隔熱了，根本不用遮」、「不怕醜的話，這的確是最有效的方式」、「Elon Musk（馬斯克）看了會哭」、「我以為是太陽能板」、「可惡想學XD，是貼膠帶固定嗎」、「買一台車來突顯高人一等的智慧」、「優秀！最強隔熱，今天地下停車場40度，開出來在路上還少一度39度」。

▼網友大讚。（圖／翻攝TESLA Taiwan Model 3/Y 特斯拉台灣車主群）

