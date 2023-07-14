黑幫變身慈善團體「擄人搶地盤」　吃官司也不怕...捷運醫院繼續騙

▲張男之前強擄另一協會成員，並在車上痛毆，在桃園地區遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市一名有黑幫背景的男子，今年2月份，假藉慈善勸募協會，在北台灣地區各場所找民眾募捐，但另一家勸募協會在地區「爭地盤」，男子將該協會成員，強押擄走痛毆。警方循線，在桃園救出遭擄成員，並將男子及其成員等6人送辦。沒想到，男子得知勸募團將撤照，近日又重新換照、改名，繼續向民眾募款。

據了解，26歲張姓男子，為警方駐記太陽聯盟黑幫分子。今年3月初，利用「宏沅善心協會」名義，在大台北地區醫院、捷運站等公開場所，向不知情民眾勸募、騙取愛心。但另一個協會29歲陳姓男子，卻在同地點勸募，張男認為陳男刻意來搶地盤，今年3月份，將陳男強行擄走，並在車上痛毆，直到警方展開調查才放人。

▲張男又成立「陽光恩煦關懷協會」，在捷運站向民眾募款遭到檢舉。（圖／記者陸運陞翻攝）

張男起初向警方供稱，陳男與協會裡某女性成員有感情糾紛，他才出頭替人出氣，但警方追查並不單純，並非所稱的「感情糾紛」，實際上則是因為「搶募款地盤」所引起，今年5月份，新北市海山警方進行掃蕩，一舉將張男犯罪團夥等6人追捕到案，並依妨害自由、傷害、組織犯罪防制條例移送偵辦。

沒想到，張男得知原本「宏沅善心勸募協會」恐將撤照，更須將所募得款項上繳，近期另外申請「陽光恩煦關懷協會」，在台北、台中等地區的台大醫院、榮民總醫院以及各大捷運站，打算再度用相同手法騙取民眾愛心募款，卻遭到民眾發現並檢舉；警方提醒民眾，捐款對象必須慎選，以防不法善團濫用民眾愛心。

▲張男日前才因擄人、搶募款地盤遭警方逮捕，為警方駐記太陽會成員。（圖／記者陸運陞翻攝）