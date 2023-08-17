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地下室突然冒出人類手臂　女發現半裸男「住她家地底下」好幾個月

地下室突然冒出人類手臂　女發現怪男「住她家地底下」好幾個月。 （圖／翻攝自TikTok／ashlyguardino）

▲女子發現陌生男子竟然住在她家地底下。 （圖／翻攝自TikTok／ashlyguardino

記者李振慧／綜合報導

美國加州女子艾希莉(Ashly Guardino)突然發現家中傳出怪聲，所以跑到屋外查看，結果發現住家狹小地下空間中，竟然伸出一條男人的手臂，一名陌生男子竟然住在她家地下室好幾個月，嚇得她趕緊報案，驚悚影片獲得600多萬人次觀看。

居住在加州埃爾西諾湖(Lake Elsinore)的艾希莉拍片表示，她在家時突然聽到住家傳出怪聲，「我們本來以為有人跑到屋頂上，我站在門口往外看時，看到草在動，一隻該死的手竟然從地下室狹小空間伸出來，在四周摸來摸去」。

@ashlyguardino ♬ original sound - Ashlyguardino

影片中可看到，一名男子竟然居住在艾希莉住家下方的狹小空間，由於對方不願意離開，她只好叫來警察，警察趕到後這名半裸男子才終於從狹小洞口中爬出來，並且被帶走。

影片曝光後獲得600多萬人次觀看，許多網友驚嚇表示，「天啊，我看完以後睡不著了」、「我原本還以為是鱷魚躲在底下」，也有網友同情那名男子，「很遺憾他不得不居住在這裡，但你報警是正確的決定」。

艾希莉後來更新影片表示，她把地下室小洞塞住後，某天又聽到裡面傳來貓叫聲，結果在裡面發現一隻黑色小奶貓，費了一番功夫才把小貓救出來，現在這隻小貓已經成為他們家庭的新成員。

▼女子後來又在地下空間發現小貓。（圖／翻攝自TikTok／ashlyguardino）

地下室突然冒出人類手臂　女發現怪男「住她家地底下」好幾個月。 （圖／翻攝自TikTok／ashlyguardino）

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