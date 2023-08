警報器是為了「海嘯」而非野火！　毛伊島官員：不後悔沒啟動

▲夏威夷當局指出,戶外警報器的功能是海嘯預警而非野火。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

夏威夷毛伊島(Maui)野火已造成至少110人死亡,災民事後指控,大火發生當下,島上數十個戶外警報器居然都沒響。儘管當地政府已承諾會進行調查,但毛伊島緊急事務管理局長卻表示,他不後悔沒有發布警報,因為戶外警報器設立的目的是為了海嘯而非野火。

根據《路透社》報導,毛伊島緊急事務管理局(Maui County Emergency Management Agency)局長安達亞(Herman Andaya)16日在記者會中表示,位於夏威夷的戶外警報器主要適用於海嘯預警,並非森林大火,「居民被訓練成一旦警報響起,就會往高處撤離,如果那天晚上我們拉響了警報,我們擔心人們會跑到半山腰,如果是這樣的話,他們就等於跳進火裡。」

Maui chief doesn’t regret not activating sirens during wildfire: ‘We would not have saved those people’ https://t.co/0gMqt5vksp pic.twitter.com/sCtEmm2bgu