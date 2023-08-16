7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

▲男童在家附近被流浪狗攻擊。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

印度北方邦一名7歲男童拿著糖果走在街上時，突然遭到5隻流浪狗包圍攻擊，監視器拍到，男童被一群狗撲到身上，狗群還想把他拖走，幸好附近鄰居聽到叫聲衝了出來，才把這群流浪狗嚇跑，13秒畫面在網路上瘋傳。

事件13日晚間發生在北方邦占西市(Jhansi)，7歲男童維拉吉(Viraj Gupta)在家附近一條小巷中突然遭到多隻流浪狗圍攻，差點就被狗群拖走咬死。母親拉克希米(Lakshmi Gupta)表示，當時她正在做家事，突然聽到屋外傳來狗叫聲，出去查看發現兒子被攻擊。

Dogs and Cows are terrorizing and attacking people in the RSS-BJP Raj of #Chuttar_Pradesh.

Pack of dogs regularly attack children and even old adults.

Municipal authorities are not sterilizing them leading to overpopulation.

Boy suffered bite injuries and is shocked. Jhansi, UP pic.twitter.com/t8msrodvbm — Gary Pike(@PikeWala) August 14, 2023

拉克希米表示，「鄰居們幫忙救了孩子，並且把孩子帶回屋內，孩子身上多處被咬，非常害怕，我們曾經向市政府機構投訴，可是他們什麼都沒做」。

男童的父親蘇拉吉(Suraj Gupta)也抱怨，由於他們家附近有一間肉舖，流浪狗時常聚集在那裡，「幾乎每天都有孩子被咬傷，幸好我的兒子被鄰居救了，但他還是受了很多傷」。市府單位承諾，他們將會派捕狗隊前往當地行動。