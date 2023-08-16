7歲男童家附近被5流浪狗撲倒　「恐怖撕咬全身」13秒畫面曝光

▲男童在家附近被流浪狗攻擊。（圖／翻攝自推特）
記者李振慧／綜合報導
印度北方邦一名7歲男童拿著糖果走在街上時，突然遭到5隻流浪狗包圍攻擊，監視器拍到，男童被一群狗撲到身上，狗群還想把他拖走，幸好附近鄰居聽到叫聲衝了出來，才把這群流浪狗嚇跑，13秒畫面在網路上瘋傳。
事件13日晚間發生在北方邦占西市(Jhansi)，7歲男童維拉吉(Viraj Gupta)在家附近一條小巷中突然遭到多隻流浪狗圍攻，差點就被狗群拖走咬死。母親拉克希米(Lakshmi Gupta)表示，當時她正在做家事，突然聽到屋外傳來狗叫聲，出去查看發現兒子被攻擊。
Dogs and Cows are terrorizing and attacking people in the RSS-BJP Raj of #Chuttar_Pradesh.— Gary Pike(@PikeWala) August 14, 2023
Pack of dogs regularly attack children and even old adults.
Municipal authorities are not sterilizing them leading to overpopulation.
Boy suffered bite injuries and is shocked. Jhansi, UP pic.twitter.com/t8msrodvbm
拉克希米表示，「鄰居們幫忙救了孩子，並且把孩子帶回屋內，孩子身上多處被咬，非常害怕，我們曾經向市政府機構投訴，可是他們什麼都沒做」。
男童的父親蘇拉吉(Suraj Gupta)也抱怨，由於他們家附近有一間肉舖，流浪狗時常聚集在那裡，「幾乎每天都有孩子被咬傷，幸好我的兒子被鄰居救了，但他還是受了很多傷」。市府單位承諾，他們將會派捕狗隊前往當地行動。
讀者迴響