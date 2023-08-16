汽車拋錨剛脫困「17歲兒瞬間被撞死」　悲傷爸掏槍當場擊斃司機

▲兒子被撞死，男子殺死司機。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅萊納州一名父親與17歲兒子徒步回家時，目睹兒子被突然衝出的卡車撞死，雖然司機沒有肇事逃逸，第一時間下車處理情況並且報案，然而他難忍喪子之痛，當場開槍將司機擊斃。

珀森郡(Person County)警長威爾伯恩(Jason Wilborn)表示，事件14日凌晨6時30分左右發生在提姆布萊克(Timberlake)附近的汀克艾希利路(Dink Ashley Road)，男子伍茲(Chad Woods)因為車子拋錨，只好帶著妻子與17歲兒子步行回家，結果才剛脫困，兒子就被男司機麥凱(Jeffrey McKay)撞死。

伍茲目睹兒子在眼前被撞死，一氣之下掏出槍射殺正在打電話報案的麥凱，完事後便把槍丟入附近池中，與妻子開走麥凱的車，留下兒子與麥凱的屍體在原地。

目擊者驚嚇表示，「我原本以為發生車禍，可是當我經過時發現現場沒有車，司機下車後在做正確的事情，卻因此被槍殺」。警方後來找到麥凱被偷的車，並且依二級謀殺罪、竊盜車輛罪逮捕伍茲，他將於本月21日首次出庭。

家人表示，伍茲當時帶著家人好不容易脫困，結果兒子就在眼前被撞死，才會喊著「他殺了我兒子，他殺了我兒子」崩潰殺人。警官莫里斯(Kevin Morris)也表示，「我見過車禍案也處理過槍擊案，但像這樣的案件也是第一次遇到，不管是哪個家庭遇到這樣的事都是一場悲劇」。