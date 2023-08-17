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新北甘藷季開跑！金山千人田間焢土窯　體驗重溫農家兒時趣

▲新北甘藷季開跑 金山千人田間焢土窯。（圖／新北市金山區公所提供）

▲新北甘藷季開跑。金山區長劉昌松（右）、遠足農場主人陳琬婷（左）。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區為甘藷產地，因擁有火山特殊土質，加上陽明山系水泉灌溉的得天獨厚條件，讓金山特產甘藷香甜又美味，每年8月初到10月底是甘藷的產季，金山區公所配合產季持續辦理金山甘藷季，焢窯活動從原本的周末2天各50窯、共約500人的規模，到2020年開始擴大，並分為午後場及星光場，讓參加人數突破千人規模，每年都吸引許多遊客共襄盛舉。

金山區長劉昌松指出，隨著時代變遷，焢土窯早已逐漸變成長輩幼時的共同回憶，這個暑假帶你在大自然環境中，認識及體驗農田中採挖有機甘藷，將新鮮現挖的甘藷直接包起，放入窯土中悶熟，鐵鏟輕輕挖開，金山的壓箱寶「甘藷」的香味撲鼻而來。金山著名的台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷，吃起來當香甜可口，加上是親手焢窯的，特別有不一樣的風味，每一口都吃的到濃郁健康的好滋味。

▲新北甘藷季開跑 金山千人田間焢土窯。（圖／新北市金山區公所提供）

▲來金山體驗農田中採挖有機甘藷。

劉昌松表示，「2023金山甘藷季-眾望所藷」系列活動已正式開跑，今年8月26日千人焢窯，除了有午後場及星光場外，還邀請到許多表演團體及劇團演出，現場也有小農市集可購買到正宗的金山甘藷，其餘的親子創意DIY甘藷體驗、摸彩抽50吋電視大獎等，都是不可缺席的精彩活動，錯過就要再等一年，希望民眾趁著暑假假期，安排一場北海岸之旅，白天騎騎腳踏車、吹吹海風，遊遍金山各知名景點。

劉昌松說，為了讓全台民眾能夠更輕鬆的享用到金山特產甘藷，金山區公所及金山地區農會，特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒搭配2023金山甘藷季活動，可以上中華郵政「i郵購」網站輕鬆購買，預購活動從即日起至9月18日止，商品寄送台灣本島免運費。活動最新詳情請至新北市金山區公所官網、新北市金山區公所臉書粉專或電洽2023金山甘藷季活動小組「02-2321-2738」。

▲新北甘藷季開跑 金山千人田間焢土窯。（圖／新北市金山區公所提供）

▲8月26日千人焢窯主活動有許多劇團演出及摸彩活動。

▲新北甘藷季開跑 金山千人田間焢土窯。（圖／新北市金山區公所提供）

▲2023金山甘藷季眾望所藷。

▲新北甘藷季開跑 金山千人田間焢土窯。（圖／新北市金山區公所提供）

▲金山甘藷香甜可口。

▲新北甘藷季開跑 金山千人田間焢土窯。（圖／新北市金山區公所提供）

▲美味焢窯雞與66號紅心甘藷。

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