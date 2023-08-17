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農曆7月鬼門開宗教科儀多　新北推動環保普度新文化

▲農曆7月鬼門開宗教科儀多 新北推動環保普度新文化。（圖／新北市民政局提供）

▲金包里慈護宮「開龕門法會儀式」傳承百餘年，15日子時廟方以萬善堂墓室鑰。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

8月16日農曆7月1日「鬼門開」，隨疫情趨緩，新北市眾廟宇除擴大舉辦中元普度，地方還有許多開鬼門宗教祭祀活動，如金包里慈護宮百年開龕門、鶯歌萬善堂團拜，及蘆洲文武大眾廟骨董石造香爐祭祀等儀式，都象徵農曆七月到；「開鬼門」特色科儀不只吸引大批信眾前往參拜祈福，也為接下來熱鬧的中元普度揭開序幕。

民政局長柯慶忠表示，今年新北市持續推廣普度新文化，紙錢三燒「不要燒、集中燒、減少燒」，也呼籲市民朋友可以透過線上祭拜，減少燒香造成的環境負擔，並多加利用市府金紙集中焚燒服務，讓中元普度祭拜健康又環保。

柯慶忠表示，金包里慈護宮在金山公墓萬善堂舉辦「開龕門法會儀式」已傳承百餘年，現場準備各項豐厚的牲禮及敬果迎接好兄弟前來，於15日（農曆6月29日）子時舉辦開龕門法會儀式並在紅頭道士率領下，以萬善堂墓室鑰匙打開位於廟後側邊的墓門，象徵開啟鬼門（開龕門）。該墓門至農曆7月30日子時，還會以同樣模式的祭祀方式之後，再度關閉。

▲農曆7月鬼門開宗教科儀多 新北推動環保普度新文化。（圖／新北市民政局提供）

▲16日農曆7月1日鬼門開，信眾前往廟宇參拜祭祀求平安。

鶯歌萬善堂也在15日子時準時開啟骨灰室大門，象徵鬼門即起打開，鶯歌東鶯、西鶯、南鶯及北鶯里等9里長與民眾一同團拜祭祀鬼神，祈求諸事順利。主委蘇炳輝表示，萬善堂年度大普度規劃在農曆7月28日舉辦，現場將免費分送壽桃及點心讓民眾呷平安；年度大普度含團拜、道士誦念經文及超薦法會，「整個農曆7月，堂前從早到晚都有信眾邀請而至的布袋戲及歌仔戲班精彩演出，供品及香火綿延不絕。」此外，蘆洲文武大眾廟也遵照傳統，請出骨董石造香爐供信眾拜拜，象徵正式開鬼門外，地方上各項普度祭典也陸續展開。

柯慶忠說，各廟宇除豎燈篙指引好兄弟前來享祀，如板橋慈惠宮、中和廣濟宮及福和宮等也會紙紮大士爺、山神、土地神及眾護法神，兩側紙厝「同歸所」供奉一般孤魂野鬼，「翰林所」專供讀書人和有功名的鬼魂棲息，最精彩的普度山，則有觀音大士、大士爺、四大天王等神祇紙紮，充分展現台灣優美的傳統技藝。

▲農曆7月鬼門開宗教科儀多 新北推動環保普度新文化。（圖／新北市民政局提供）

▲板橋慈惠宮紙紮藝術相當知名，主委賴春穆為其開光。

民俗專家邱天相老師指出，今年適逢癸卯年，應特別注意戲水安全，尤其是生肖屬豬、羊、牛、雞、兔的人應在鬼月注意血光之災。另在民間習俗上，鬼月期間不要亂吹口哨，以免招惹好兄弟注意；不偷吃供品，以免讓好兄弟認為在搶食而找麻煩；別把把筷子插碗上，避免招來好兄弟共享食物；此外也要避免在晚上晾衣服，以免濕衣服招來鬼魂附著等，傳統風俗禁忌相當多，不過只要「存好心、說好話、做好事」，就不怕鬼上門。

民政局補充，新北市還有許多特色中元普度活動，像新莊地藏庵破地獄門科儀、淡水河路祭點睛祈福龍船、靈鷲山無生道場的殊勝水陸法會和三峽宰樞廟的傳統人力水燈排等，共約有200間宮廟提供贊普服務，舉辦慶讚中元及盂蘭盆法會；歡迎民眾就近參拜求平安，還可做公益，將白米、食用油、乾麵等普度供品由廟方統一捐助弱勢民眾或實物銀行，展現慈悲濟世理念。

▲農曆7月鬼門開宗教科儀多 新北推動環保普度新文化。（圖／新北市民政局提供）

▲鶯歌萬善堂主委蘇炳輝表示，農曆7月堂前從早到晚都有信眾邀請而至。

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