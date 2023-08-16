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命理老師曝「現代鬼月10大禁忌」　網友最愛問6件事QA

▲拜拜,香火,燒香,信仰,宮廟,廟宇,廟。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲命理老師分享鬼月10大禁忌、大眾常見6問題QA。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

農曆7月1日是民間習俗鬼門開的日子，好兄弟會離開陰間來到陽世放風，不少人在這期間總是提心吊膽，行事也會格外小心。命理老師菲菲近日發文，點出現代鬼月十大禁忌，與網友經常詢問的6個問題，也提醒大家「鬼月免驚、免緊張，對待所有生靈存有敬畏之心，皆可喜樂平安」。

命理老師菲菲14日在臉書列出「現代鬼月10大禁忌」，詳細內容如下：
一、買車／買房／動工動土。
二、夜遊，路邊撿拾不屬於自己的東西
三、開好兄弟玩笑、辱罵
四、夜晚拍照、室內打傘
五、半夜吹口哨、胡亂糟蹋祭品
六、半夜呼喚本名、拍他人肩膀嚇人
七、半夜曬衣服
八、動手術／探病／弔唁
九、郊外戲水、遊玩（山邊／海邊／河邊）
十、孕婦與三歲內孩童避免出入普渡法會

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▲▼租屋,租房,房客,套房,雅房,房間,小坪數,開門,飯店,旅館。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲菲菲老師經常收到網友詢問，在鬼月是否可以搬家或租屋。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

菲菲老師也在貼文中分享，經常有粉絲私訊詢問的問題，詳細內容如下：
Q：是否可以搬家。
A：可先在七月前擇吉日，搬一些個人物品（床單電鍋）進入新家，象徵入宅，但若真的無法避開需於七月搬家，可先前往常去的廟宇求神尊保佑喬遷順利、百事無忌，另再求符令（平安符）帶在身上護持，並擇吉日搬入，入宅後，可祭拜地基主，祈請地基主護祐全家平安，再於農曆七月後，擇吉日淨化家宅即可。

Q：是否可以租屋。
A：看屋前，可先前往常去的廟宇求神尊保佑，協助指引吉屋良宅、百事無忌，另再求符令（平安符）帶在身上護持保佑。

Q：是否可以看車、看屋嗎。
A：只需避開交屋、交車、動工儀式即可。

Q：是否可以去醫院治療、檢查、開刀嗎。
A：優先遵照醫生醫囑。若需要開刀也可至常去廟宇祈求神尊保佑平安順利，開刀日期盡量避開沖生肖日即可（緊急開刀治療除外）。

Q：是否可以探病、弔喪嗎。
A：若内心擔憂，可先至常去廟宇祈求神尊保佑平安護體，並求符令（平安符）帶在身上護持。凡事内心保持尊重心態，不刻意挑釁與焦慮，一切皆可順利平安。

Q：是否可以唸抄經文書。
A：不論何種心咒經文，皆是佛菩薩自然流露出的語言，當持誦者的心念集中時,就會得到佛菩薩的加持和相應,而感召不可思議的力量。只要心正，磁場就是正能量，皆不會產生卡陰招陰之事。

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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