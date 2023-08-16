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他求找「凶宅試睡員」1天給1萬　符合簡單2條件就能應徵

▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲臉書招聘「凶宅試睡員」廣告瘋傳，凶宅睡一晚就能領1萬元。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

許多人在買房（租屋）時，最怕的就是買（租）到凶宅，不過網路上近期流傳一份招聘廣告，有屋主希望徵求一名「凶宅試睡員」日薪高達1萬元，貼文一出立刻引發網友熱議，也有內行人說「凶宅試睡員其實就是洗屋師」。

臉書各大社團近日流傳一份招聘廣告，希望徵求一位凶宅試睡員，工作內容是必須到凶宅睡一晚，從深夜12點睡到隔天早上8點，即可拿到1萬元酬勞，但沒有公開詳細地點，

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貼文一出立刻引發網友熱議，有網友說，「窮鬼更可怕，重金必有窮鬼」、「當你窮到一個程度，這些甚麼都不怕」、「就凶宅洗屋師啊」、「睡個3晚，機票錢就回來了」、「現在鬼月有加碼嗎」、「兩人同行就不怕了啦，一人5000假日兼差不錯」。

根據《三立新聞網》報導，雇主表示，由於房子傳言有「不好的東西」，屋主需要有人破除傳言，才決定找人入住一晚，應徵者不用準備任何東西，只身體健康且膽子夠大就可以

▲▼「凶宅試睡員」住1晚領1萬！幫屋主確認房子「乾淨」2條件可應徵。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲招聘廣告原文。（圖／翻攝自爆廢公社）

至於網友提到的「洗屋師」一職，2022年曾經有一名職業蔡姓洗屋師在臉書分享工作經歷，引起媒體廣泛報導。蔡姓洗屋師表示，他的工作內容是替凶宅、事故屋進行洗白，而所謂的洗白、洗屋就是「凶宅一年內長期住人」，屋主與投資客會配合房仲宣傳，讓房價恢復正常。

蔡姓洗屋師透露，想擔任洗屋師，一定要有正職、有勞健保的工作，每天要在屋內待超過12小時、為期一年，且要能與「室友」和平共處，也要能接受異味、門口客廳則會架設監視器，來查看洗屋師是否每天都有待滿約定時數，酬勞部分大約每月4萬5千元，若是重大新聞凶宅則價格另議

事實上，根據現行法律，房屋買賣前，賣方有義務告知，建物專有部分在賣方持有期間是否曾發生兇殺、自殺、一氧化碳中毒或其他非自然死亡的情形，若賣方有故意隱瞞的情況，恐怕會有詐欺嫌疑，因此屋主就算有找人試睡或洗屋師入住，在賣房時仍要告知，房屋是否為凶宅。

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