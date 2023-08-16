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極兇黑兔年「鬼門開了」！城隍爺示警18禁忌　犯了小心引鬼上身

▲▼。（圖／基隆護國城隍廟授權提供）

▲基隆護國城隍廟城隍爺提醒18個禁忌。（圖／基隆護國城隍廟授權提供，下同）

記者朱祖儀／綜合報導

今（16）日是農曆7月1日鬼門開，尤其今年又逢60年一遇的極兇「黑兔年」，更讓不少人心驚驚！對此，基隆護國城隍廟城隍爺就提醒有18個禁忌，在這段時間切勿觸犯，以免鬼魂找上門來。

基隆護國城隍廟城隍爺透過「感應」，給出鬼月要注意的18項禁忌，分別有戶外、住家以及出遊三個面向須注意的關鍵，提醒在鬼門開期間不要冒犯到好兄弟，好好保護自己。

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▲▼。（圖／基隆護國城隍廟授權提供）

※戶外要小心：

1.有人拍肩喊名別回頭

晚上走在戶外，如果聽到有人叫你的名字，最好不要回頭，因為可能是好兄弟的呼喚。另外，習俗中每個人有三把火，分別在頭頂和肩膀兩側，所以也千萬不要亂拍別人的肩膀。

2.不要亂拍照、錄影

夜晚陰氣重，若在此時拍照或錄影，可能會不小心拍到「意外」照片。

3.少去醫院避免沾染穢氣

醫院氣場較亂，尤其是農曆7月，因此若非必要，應該少進出醫院。

4.避免買房買車

鬼月買賣房子，可能會有不好的預兆，也可能因為搬家而沖煞到磁場，或是導致陰陽失衡，所以建議避開農曆7月簽約。

5.不要靠牆走、靠牆休息

一般認為牆壁陰涼、陰氣較重，如果靠著牆或沿著牆走，可能會沾染陰氣。

▲▼。（圖／基隆護國城隍廟授權提供）

※家中要小心：

6.別在半夜曬衣服

在農曆7月半夜曬衣服，容易招來不必要的陰氣或靈體，因為衣服和人形相似，會吸引許多「看不見」的事物靠近。

7.不要敲敲打打或吹口哨

習俗上忌諱在過了申時（15:00-17:00）之後，吹口哨或是吹奏蕭、胡琴等音色悲涼的樂器，據傳這種聲音與靈界頻率相似，容易引來好兄弟，所以在晚上盡量保持安靜，以保平安。

8.別在半夜剪指甲

有說法指出，手指是散發靈氣的地方，因此半夜剪指甲可能會有「好朋友」來吸取靈氣。

9.浴缸儲水不要放隔夜

如果使用浴缸泡澡，盡量在睡覺前將水放完，因為據傳浴缸儲水過夜容易「聚陰」。

10.不要在房內撐傘

長輩常說，由於傘下容易「聚陰」，所以也會有「好朋友」聚集。

11.拖鞋不要放整齊

據傳好兄弟會看鞋頭的方向來判斷「生人」在哪裡，如果把拖鞋擺放太整齊並把鞋頭朝床，恐怕會引起「好朋友」注意，想上床一探究竟，因此睡前記得先將拖鞋弄亂。

12.床頭窗邊別掛風鈴

在風水上來說，風鈴容易招陰，且與法師搖鈴聲相似，因此鬼月時也忌諱家中掛風鈴。

▲▼。（圖／基隆護國城隍廟授權提供）

※出遊要小心

13.盡量別住尾間

飯店安排房間時通常會從電梯附近的房間開始安排，因此離電梯較遠的走廊尾端會比較少人走動，導致人氣較弱、陰氣重。

14.進房前敲門3下

許多人入住房間時都會先「敲房3下」作為打招呼以示尊重，也可以避免進錯房，或者有工作人員在裡面卻不知道。

15.進房後別立刻打開衣櫃

就算進門前已經先敲門3聲致意，還是需要讓「好兄弟」適應一下，因此別急著打開衣櫃，可以先打開燈跟電視，讓房間內有些生氣。

16.不要把衣服掛在衣櫃裡

由於衣櫃是不少「好兄弟」的藏身之處，因此據傳如果將衣服放在衣櫃內，會擠壓到祂們的空間，晚上只好出來搗亂。

17.鏡子盡量不要對床

擋煞的鏡子應該避免對著床，因此如果飯店的床是對著鏡子的話，可以拿毛巾或其他物品遮擋。

18.不要把玩偶、雕像帶回家

據說孤魂野鬼為了尋找居所，容易附在具有人形的物體，所以建議農曆七月時不要帶玩偶或雕像回家。

▲▼。（圖／基隆護國城隍廟授權提供）

基隆護國城隍廟也在臉書提醒，農曆7月晚上盡量不要帶小朋友出門，且要遠離海邊、荒郊山野，可以多去香火鼎盛的大廟誠心參拜。如果真的不小心被沖煞到，出現身體不舒服的狀況，第一時間要先送到醫院，等到身體狀況穩定後，如果心裡有疙瘩，再到城隍廟請城隍爺幫忙。

本文由「基隆護國城隍廟」授權提供

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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