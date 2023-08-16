鬼門開「台南12大詭地方」曝光　在地人見1聖地：真的可怕

▲廢棄的杏林醫院，位於台南熱鬧的中西區。（圖／記者林悅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著農曆7月1日鬼門開，繪聲繪影的傳說與禁忌，再度成為熱議話題。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就整理出12個在地「詭地方」；沒想到，台南的逛街聖地也上榜。

粉專「台南式 Tainan Style」昨發文，整理出12個台南詭地方，包括華南地下道、四草大道、觀夕平台、忠孝運動公園、國民路、黃金海岸、漁光島、杏林醫院、成大力行校區、台南公園、南山公墓及新天地。

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擁有台南最陰地下道之稱的「華南地下道」，位在台南市南區的中華南路，由於一旁是南山公墓和台南市立殯儀館，許多靈異傳聞不脛而走；而「成大力行校區」過去曾是廢棄軍醫院，校內也盛傳，學生夜遊時會遇到「吊掛手術袍在滴血」的靈異現象。

▲華南地下道。（圖／翻攝自Google Maps）

至於逛街聖地「新天地」那一區，早期曾是台南監獄，相傳刑場的位置就位於台南公園東北側，當然經過百年洗禮，該地早已成為廣大綠地，但仍流傳著不少奇異傳聞；有趣的是，不少在地人第一反應竟是，「不管多恐怖，有了新光三越後，永福路、樹林街這些地段，房產漲得更嚇人，比鬼還恐怖」、「週年慶期間的地下停車場，比什麼都可怕」、「新天地最可怕的是，短短的B5停車場到地面，可以卡3、4小時沒動靜」、「我只知道週年慶女人比較可怕」。

▲台南12大詭地方。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

看到上榜的12地，大票網友也紛紛回應，「好多地方現在都超熱鬧」、「太專業了。很多我都不知道」、「秉持著尊敬，不害人，大家也就相安無事」、「想到杏林醫院的電影，突然覺得不可怕了」、「我們一直在鬼地方」、「新天地真的很可怕，我男朋友說，他每次帶我去逛完都會心痛好久」。