館長喊公布「民進黨開槍證據」　PTT鄉民看完直搖頭：邏輯堪憂

▲館長聲稱要公布民進黨對他開槍的證據，PTT鄉民看完直播卻表示「邏輯堪憂」。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢16日下午的直播，聲稱要公布民進黨對他開槍的證據，並且在過程中透露，「現在的證據就是民進黨與寶和會非常的有關係，這就是證據」。相關話題在PTT八卦板上也引發鄉民的討論，甚至許多人在看完直播後紛紛表示，「邏輯堪憂」。

館長表示，他直播開了兩年，檢調到現在都還不敢查，民進黨本來要修法讓鍾文智不用關這麼久，結果被前立委黃國昌爆料後才不敢再提修法。他說，如果黃國昌沒有關心這件事，那民進黨立委要幫寶和會的金主開脫，台灣人都不會知道。

館長指出，槍手陶彥誠曾與鍾文智底下的寶和會成員有多次接見，而申請依據則是受到鍾文智電話請託，他質疑「這不叫證據什麼叫證據？現在的證據就是民進黨與寶和會非常的有關係，這就是證據。」此外，他也怒嗆，他被寶和會開槍後，到現在還沒抓到人，只有兩個槍手就沒了。

PTT鄉民對此討論表示，「這算哪門子證據」、「館粉=白粉=邏輯堪憂，去跟法官講啦」、「好啦好啦，誰執政就是誰開槍就是了」、「笑死，這邏輯真的好強大，哈哈哈哈」、「館長這邏輯...上法院去跟法官講吧」、「寶和會認識的一定各種顏色都有，要這樣指控開槍有點牽強」。