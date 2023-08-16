賴品妤：我2020年就關切板南線東延　廖先翔才是失職民代

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／賴品妤國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對捷運板南線延伸汐止議題，民進黨立委賴品妤今（16日）表示，國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔抹黑自己不關心該議題是不實指控，她早在今年4月底的地方公聽會，就要求鐵道局積極回應汐止居民，之前在公聽會中未發聲的廖先翔，才真正是失職的地方民代。

廖先翔今天在行政院長副院長鄭文燦視察基隆捷運規劃進度時，發言指控賴品妤，事後更稱「地方公聽會時，地方民眾希望評估把板南線延伸至汐止樟樹灣，賴品妤委員也要求鐵道局務必做詳細的評估，但今天正副院長到現場說，我們已經快完成最後一哩路，完全無視地方民眾的期待，而賴品妤完全不敢追問者個問題，完全是失職的地方民代」。

對此，賴品妤回應，汐止的交通一直是她最關心的議題，尤其針對「板南線東延案」亦長期追蹤，2020年3月剛上任立委時就立刻與立委沈發惠、新北市議員張錦豪、新北市議員周雅玲、台北市議員李建昌，共同邀集交通部、雙北市府相關單位一起研商如何促成整合「板南線延伸」、「汐止民生線捷運」，也討論到「基隆輕軌計畫」，後續，在她持續爭取後，汐止人等了20幾年的捷運，終於在今年行政院核定第一條捷運汐東線。

賴品妤說明，她在4月底的地方公聽會中，便要求鐵道局針對汐止居民最關心的板南東延訴求積極回應；同時當初一同在場的廖先翔卻只問了她早就關心過的基捷與台鐵競合關係。

賴品妤說，除了公聽會、主辦的說明會，今天視察她又再次強力要求中央、地方政府必須正視汐止人的需求，儘速針對板南東延評估、回應，之前在公聽會中未發聲的廖先翔，才真正是失職的地方民代。

賴品妤也說，廖先翔還發言要求鄭文燦必須評估「賴委員關心的東延案」，事後卻態度大轉變抹黑賴品妤沒有關心，根本是胡言亂語、反反覆覆的大跳針。賴品妤表示，希望廖先翔能真正的關注汐止人的需求，才是身為民意代表的本職。