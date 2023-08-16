網友質疑「民進黨開槍證據」在哪？　館長回應：這種答辯能奈他何

記者林彥臣／綜合報導

館長陳之漢16日下午的直播，聲稱要公布民進黨對他開槍的證據，過程中遭到部分網友質疑「證據在哪裡」。對此館長當場駁斥，「不要在那邊刷證據在哪裡」、「這種答辯能奈他何」。

館長在直播中表示，聊天室裡的網友不要在那邊刷「證據在哪裡」，那些人一直刷「你有它（民進黨）開槍的證據嗎」，可是很多接民進黨政府標案的廠商都合法啊，但你認為合法嗎「我們所有人都認為它貪汙。」

▲館長陳之漢聲稱要在直播中公布遭到民進黨槍擊的證據，但遭到網友質疑卻回應「這種答辯能奈他何」。（圖／記者李毓康攝）



館長認為，法務部、法院民進黨開的，這件事已經講2年了，到現在兇手抓到沒？去年民進黨黨部、法務部、警政署三個單位同時發文，宣布「館長槍擊案」偵結，他當時立刻開直播痛罵，三個單位2小時後又改文繼續偵查。

館長又引述陳明文對於接見寶和會人員的說法，「服務處的人告訴我說，因為個資法的關係，事實上請託的民眾跟受刑人的關係，他們的關係也沒有辦法完全了解，我告訴他們，往後不要有這種被誤解的情況發生。」

館長痛罵，如果民進黨都用這種答辯方式，你能奈他何？陳明文這種話你聽得下去？這開槍跟民進黨沒關係？這麼剛好余天跟陳明文服務的對象都是寶和會，事後又說不認識請託對象是誰，「這種說法你可以接受嗎」。