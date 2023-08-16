幕後／賴清德訪巴拉圭被讚「自信外交」　涉外人士點評3看點

▲賴清德率團出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞就職典禮。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份，出席巴拉圭共和國新任總統貝尼亞（Santiago Peña Palacios）就職典禮，與多國元首互動寒暄。涉外人士表示，此行可以觀察到3個重點：一是在諸多場合都被安排在鄰近貝尼亞的座位或主桌，獲得禮遇；二是美國內政部長哈蘭（Deb Haaland）等各國政要互動，助力台灣外交；三是國際媒體給予「自信外交」的正面評價。

首先，涉外人士表示，就職典禮從座位安排與宴席互動都證明，貝尼亞非常正面回應賴清德的出席，他特別提到：「我們將以地緣政治視野建立聯盟及合作，尋求衡平的協議。巴拉圭以友誼及合作精神與中華民國（台灣）等具有深刻感情的國家來往即為明證，且彼此之間非僅以盟友而是以兄弟之邦相對」，賴清德也用西語推文祝福，展現兩領袖之間直接且公開的友好呈現。

第二個重點，涉外人士說明，是賴清德與多國領袖互動，以美國特使身份訪問巴拉圭的哈蘭主動合影，助力台灣外交。他指出，美國內政部部長雖並非主管外交議題，但美國內政部與台灣邦交國多有直接關聯，尤其太平洋地區，有部分的邦交國都是屬於和美國COFA（Compact of Free Association）的成員，皆屬於美國內政部管轄範圍，因此雙方於國際場合的互動合影留念，這也代表著國際社會對於台灣的支持與認識持續提升，對台灣鞏固邦交有正面助益，充分展現台灣在國際社會上是受歡迎、備受尊重的對象。

第三個重點，涉外人士表示，包括日媒《讀賣新聞》與《產經新聞》都報導了巴拉圭新任總統貝尼亞在就職典禮上提及會維持與台灣的外交關係，《共同社》與《時事通信社》也報導賴清德在就職典禮上與哈蘭談話，此外，義大利媒體《蟻報》（Le Formiche）今日報導，賴清德出訪巴拉圭為「自信外交」的展現，凸顯了台灣積極主動的國際外交態度。他表示，作為主要總統候選人，賴清德願意在「尊嚴和平等」的基礎上與中國接觸，反映總統蔡英文政策的連續性，強調民主價值觀與台灣海峽和平共處的重要性。