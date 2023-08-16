快訊／被館長控與寶和會關係匪淺　蔡易餘還原始末：時間點根本不對

▲館長自爆，認定自己是遭到民進黨槍擊，但是沒有證據。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者杜冠霖／台北報導

「館長」陳之漢近日開直播表示，2008年遭到槍擊案「就是民進黨開的槍，但我沒有證據」，他下午出示一則標題為「TDR炒手鍾文智坑殺散戶，曾找綠委蔡易餘修法求脫罪」報導，強調民進黨與寶和會關係好就是證據。蔡易餘稍早受訪回應，金管會對修法表達反對，自己也沒繼續推動，「這些事情發生在2018年前，和館長槍擊案時間點根本不對。我也不認識寶和會，也不知道鍾先生和他們有何關係？」

陳之漢今天下午開直播時，出示一則標題為「TDR炒手鍾文智坑殺散戶，曾找綠委蔡易餘修法求脫罪」的新聞報導，他說，蔡易餘是總統蔡英文的愛將，「又是民進黨！」為什麼民進黨專門幫這種詐欺的、詐騙集團修法？民進黨側翼是瞎了嗎？有沒有良心啊？請問一下，這個坑殺（指TDR炒手）下去多少人死知道嗎？

對此，蔡易餘回應，印象中2016年鐘的委任律師孫律師有帶他來陳情，關於現行證券交易法中對於TDR有立法未備，訴訟有違憲之虞來溝通交換意見。後來也採納孫律師的法律見解提出幾次質詢，也提出修法意見。

蔡易餘指出，後來因為金管會對於此修法表達反對意見，也就沒繼續推動修法，只婉轉請鍾先生還是只能尋求釋憲管道爭取權利，「這些事情都發生在2018年前，和館長槍擊案時間點根本不對。我也不認識寶和會，也不知道鍾先生和他們有何關係？」

鍾文智是鮑魚聞人、摩坦利投資公司負責人，2016年涉炒作多檔TDR（台灣存託憑證）遭起訴，高等法院二審認定TDR是《證券交易法》中的「有價證券」，鍾文智炒作有罪，獲利達新台幣4億4千多萬元，今年5月重判有期徒刑17年6月，並沒收犯罪所得，可上訴。

回顧整起爭議，陳之漢於2020年8月，在林口的成吉思汗健身俱樂部外遭人開槍，事後他指控「就是民進黨開的槍」，並點名民進黨立委陳明文、余天等人，去搜尋關鍵字就可了解案情。面對館長指控，民進黨發言人張志豪16日怒批「公然散播不實訊息且不排除提告」，而館長則臨時開直播透露，「現在的證據就是民進黨與寶和會非常的有關係，這就是證據。」、「民進黨不提告就是孬種」，後遭到民進黨提告。